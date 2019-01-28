Як дві краплі: Маша Єфросиніна показала свою маму – фото
Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала прихильникам у соціальних мережах рідкісний знімок зі своєю мамою Людмилою.
Сімейне фото Маша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Єфросиніна привітала її з днем народження 25 січня. Що цікаво, шанувальники телеведучої були вражені схожістю Маші з матір'ю.
Будь я маленькою дівчинкою, або дівчинкою з двома дітьми – для мене ти завжди пахнеш мамою! З днем народження, моя дивовижна і ні на кого не схожа,
– йдеться у підписі до фото.
На іншому знімку Маша позує у домашньому одязі разом з мамою, сестрою Єлизаветою Ющенко і їхніми дітьми.
"У мами вдома на кухні так добре", – зазначила Єфросиніна, процитувавши пісню Потапа і Насті Каменської.
Маша Єфросиніна з родиною / Instagram / @mashaefrosinina
Мама Маші Єфросиніної Людмила / Instagram / @mashaefrosinina
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