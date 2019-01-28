Як дві краплі: Маша Єфросиніна показала свою маму – фото

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала прихильникам у соціальних мережах рідкісний знімок зі своєю мамою Людмилою.

Сімейне фото Маша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Єфросиніна привітала її з днем народження 25 січня. Що цікаво, шанувальники телеведучої були вражені схожістю Маші з матір'ю.

Будь я маленькою дівчинкою, або дівчинкою з двома дітьми – для мене ти завжди пахнеш мамою! З днем народження, моя дивовижна і ні на кого не схожа,
– йдеться у підписі до фото.

На іншому знімку Маша позує у домашньому одязі разом з мамою, сестрою Єлизаветою Ющенко і їхніми дітьми.

"У мами вдома на кухні так добре", – зазначила Єфросиніна, процитувавши пісню Потапа і Насті Каменської.


Маша Єфросиніна з родиною / Instagram / @mashaefrosinina


Мама Маші Єфросиніної Людмила / Instagram / @mashaefrosinina

Теги: LifeStyle Новини України Маша Єфросиніна
Джерело: 24 канал
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