Як дві краплі: Маша Єфросиніна замилувала мережу знімком з дочкою

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка відправилася на відпочинок у Мексику, показала шанувальникам фото зі своєю 15-річною дочкою Наною.

Про свою далеку подорож Єфросиніна написала на сторінці в інстаграмі. Зірка зазначила, що вона полетіла у Мексику з дочкою та чоловіком Тимуром. Молодшого 5-річного сина Олександра подружжя не взяло.

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Ми не взяли Саньку, так він ніби і сам зрозумів, як важливо зараз нас відпустити втрьох. Адже він навряд чи згадає цю поїздку. А ось наша дівчинка (Нана, – LifeStyle 24) вже запам'ятає її на все життя!

– пояснила Маша відсутність сина у сімейній подорожі.

Зіркова мама опублікувала спільне фото з Наною. Підписники у мережі були приголомшені від їхньої схожості.

У підписі телеведуча дала поради, що можна робити під час довгого перельоту. До слова, дорога з України у Мексику складає близько 18 годин. Маша Єфросиніна рекомендує взяти з собою книгу, щоб читати у дорозі, випити 5 мг мелатоніну і проспати деякий час або дивитися фільми.

На новому фото Маша Єфросиніна позує в сукні довжини максі зеленого відтінку. Телеведуча доповнила свій образ клатчем у тон та зручним взуттям без підборів.