Як дві сестри: топ-модель Кейт Мосс і її 16-річна донька Ліла засвітилися на показі Dior Men

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Кейт Мосс і її 16-річна донька Ліла Грейс
Кейт Мосс і її 16-річна донька Ліла Грейс / Getty Images

Знаменита британська супермодель Кейт Мосс рідко виходить на публіку зі своєю донькою, проте з того часу, як Ліла Грейс розпочала свою модельну кар'єру, зірки все частіше з'являються разом. Так, днями 45-річна Кейт Мосс і її 16-річна дочка стали гостям модного показу від Dior.

На одній з найголовніших фешн-подій року було чимало зіркових гостей, однак найбільша увага була прикута до світової знаменитості Кейт Мосс і нової зірки, яка тільки сходить, її донька Ліли Грейс.

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Британському модельєру Кіму Джонсу, який не так давно став новим креативним директором чоловічої лінійки від Dior, вдалося запросити на показ багатьох зірок. Авжеж, адже його обожнюють за новаторський підхід і незвичайне бачення звичного одягу.

Тому Кейт Мосс і її дочка Ліла не змогли відмовити своєму земляку, оскільки вони також є його близькими друзями і палкими шанувальниками. На стильному фотофоні моделі постали у модних образах від бренду, на показ якого прийшли. Юна Ліла Грейс Мосс одягнула коротку сукню з газетним принтом та логотипом Dior, до якого підібрала чорні колготки і лаковані ботильйони. Її "лук" довершила маленька червона сумка і персні на правій руці.

А от її мама обрала більш класичне вбрання: шовкову сорочку сіро-блакитного відтінку та на кілька тонів темніші штани з чорними лампасами. Образ 45-річної топ-моделі Кейт Мосс доповнили туфлі з бантом та стразами і багато прикрас.

Кейт Мосс і її дочка Ліла Грейс
Кейт Мосс і Ліла Грейс Мосс / Getty Images

Кейт Мосс з дочкою
Кейт Мосс і Ліла Грейс Мосс / Getty Images

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Теги: LifeStyle Зіркові діти Мода Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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