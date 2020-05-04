Як двійники: голлівудські актори, яких можна переплутати

Кожен актор Голлівуду вибудовує кар'єру так, щоб його ім'я знав чи не весь світ. Однак деякі зірки настільки схожі між собою, що їх легко можна переплутати на червоній доріжці. При цьому ці актори не є братами чи сестрами, що ще більше приголомшує.

Журналісти LifeStyle 24 уважно переглянули фото представників Голлівуду та були вражені від схожості деяких зірок. Наталі Портман чи Кіра Найтлі, Кеті Перрі чи Зої Дешанель, Рейф Файнз чи Бредлі Купер – інколи цих знаменитостей складно відрізнити. Не вірите – переконайтесь у добірці фото. Дивіться також: Як тепер виглядають зірки українського серіалу "Роксолана": ностальгійні фото Бредлі Купер та Рейф Файнз Том Гіддлстон і Джаред Лето Кіра Найтлі і Наталі Портман Кеті Перрі і Зої Дешанель Хав'єр Бардем та Джеффрі Дін Морган Логан Маршал-Грін і Том Гарді Іванна Сахно і Елізабет Олсен Скот Вулф і Майкл Джей Фокс Гіт Леджер і Джозеф Гордон-Левітт Айла Фішер та Емі Адамс