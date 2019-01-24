Як Дженіфер Еністон відреагувала на чутки про новий роман Бреда Пітта: несподівані дані

Акторка Дженніфер Еністон, яка 13 років тому розірвала стосунки з Бредом Піттом, досі привертає увагу ЗМІ своїм ставленням до голлівудського красеня. Журналісти навіть припускали, що пара знову відновить стосунки.

Та пропри всі припущення нещодавно стало відомо, що серце Бреда Пітта підкорила інша голлівудська білявка. Після розлучення з Анджеліною Джолі актор поринув у нові стосунки з Шарліз Терон. Пара вже давно знайома, однак тільки тепер таємно почала зустрічатись.

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Така новина хутко розлетілась у всіх ЗМІ. Інформація відома й екс-дружині Бреда Пітта – Дженніфер Еністон. Мабуть, зірка не виправдала очікувань західних таблоїдів, адже, за словами інсайдерів, вона вже давно не стежить за особистим життям Бреда Пітта, тому їй байдуже, хто став новою пасією чоловіка. Про це інсайдери розповіли виданню Hollywood Life.

Джен зовсім не турбують новини про його роман з Шарліз Терон. Вона рухається вперед і не приділяє уваги жодному зі своїх колишніх. Їхня любов закінчилася давно,

– розповів інсайдер.

Окрім цього, джерела зазначили, що Дженніфер Еністон повністю зосереджена на своїй кар'єрі. Зірка завершує зйомки у кількох фільмах та приділяє багато уваги новому телевізійному проекті, який може повторити успіх серіалу "Друзі".

"Наразі Джен заклопотана зйомками і новим телевізійним проектом. Тому для неї Бред – це справа минулого і все, що він робить у своєму житті, тепер тільки його вибір", – додав інсайдер.

Нагадаємо, що упродовж 2 років Бред Пітт та Анджеліна Джолі були в епіцентрі гучних новин. Пара ніяк не могла узгодити питання про розлучення. Найбільше суперечок в акторів виникало через опіку над їх 6 дітьми. Після того, як Бред Пітт заявив про можливу психологічну травму нащадків, Джолі все ж прийняла всі умови та закрила питання розлучення. Вже на початку грудня 2018-го пара підписала угоду, згідно з якою Бред Пітт та Анджеліна Джолі мають рівні права у вихованні їх нащадків.