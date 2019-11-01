Як Дженніфер Еністон виглядала у 17 років: архівне фото

Акторка Дженніфер Еністон насолоджується увагою громадськості у мережі. Відколи зірка завела сторінку в інстаграм, вона залюбки ділиться із прихильниками архівними знімками, які досі не виставляла на показ. Днями Дженніфер Еністон вдалось вкотре вразити прихильників, оприлюднивши знімок 33-річної давності.

Мережу заполонили ефектні та моторошні кадри з Геловіну. Американські зірки одна за одною публікували тематичні знімки, демонструючи свої костюми. Дженніфер Еністон, яка тепер активно веде свій інстаграм-блог, вирішила по-особливому долучитись до флешмобу: акторка опублікувала тематичне архівне фото.

Читайте також: Дженніфер Еністон знялась у розкішній фотосесії для глянцю: фото

На світлині вона постала у костюмі відьми. Згідно із дописом, на час зйомки Дженніфер Еністон було 17 років. Тоді акторка мала темне густе волосся та відмовлялась від макіяжу. Свято Геловіну у 1986 році вона провела у Нью-Йорку в компанії подруги, ім'я якої вирішила залишити у секреті. З роками та приходом шаленої популярності Дженніфер Еністон не втратила дружніх стосунків із загадковою дівчиною, про що вона зізналась у дописі.

35 років дружби,

– лаконічно написала Дженніфер Еністон.

Це не вперше Дженіфер Еністон ділиться із прихильниками архівним фото. Раніше акторка показала свою дитячу світлину, порівнявши її із сучасною. Фото викликало чималий ажіотаж, адже знаменитість з роками не втрачає привабливості, відтак у 50 має неперевершений вигляд.