Як Джессіка Біл відреагувала на ймовірну зраду Тімберлейка

Американська актриса Джессіка Біл вирішила не влаштовувати сцен ревнощів після ймовірної зради свого чоловіка та гордо з’явилась на вулицях Лос-Анджелеса з обручкою на руці.

23 листопада голлівудського актора запримітили за ніжностями з актрисою Алішою Вейнрайт. Зірки були на вечірці після знімального дня фільму "Палмер" (Palmer), де вони виконують головні ролі. Актори ніжно тримались за руки, куштували напої та ніжно споглядали одне на одного.

Читайте також: Джастіна Тімберлейка запідозрили у зраді: реакція представника актора

Після знімків папараці, оприлюднених в мережі, представники Тімберлейк та Вейнрайт поспішили наголосити, що між ними виключно робочі та дружні відносини, і після вечірки вони ніде не усамітнювались.

Схоже, Джессіка вирішила не руйнувати свій показовий шлюб з актором, відтак, за словами інсайдерів, пройшла повз скандалу. Наразі між ними немає жодних конфліктів чи скандалів. 25 листопада її помітили на вулицях Лос-Анджелеса, де зірка була в чудовому настрої та ще досі з обручкою на руці.

"Їхній шлюб виживе. Тімберлейк відчуває себе винуватим, а Джессіка дуже доброзичлива до нього, і він знає, як йому пощастило. Він каже, що це не має великого значення, адже всі вони тусуються разом, і це кінець історії", – сповістив інсайдер видання ENews!