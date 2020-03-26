Як ефективно працювати вдома: корисні поради від фотографа Соні Плакидюк

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня. Відтак тисячі українців продовжать працювати з дому. Та як організувати робочий процес і не втратити своєї продуктивності – розповіла Соня Плакидюк.

Після введення режиму карантину чимало людей перестали вважати фрілансерів неробами, адже і самі перемістили офіс до свого помешкання. Однак з дому працювати не так вже й легко, адже є велика спокуса трішки більшу відпочити, приділити час рідним чи скуштувати щось смачненьке.

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На допомогу українцям прийшла фотограф Соня Плакидюк, яка майстерно доповнює портфоліо українських зірок ефектними кадрами. Зірка – фрілансер зі стажем, тому добре знає, як це працювати вдома. У коментарі "Новому каналу" вона поділилась корисними лайфхаками, які зможуть допомогти налагодити робочий процес вдома.

Як не втратити продуктивності вдома: поради Соні Плакидюк

► Виробіть режим дня. Обов'язково прокидайтеся в один і той же час, це дуже важливо. Режим – це найкраща зброя в боротьбі з почуттям тривоги і поганими думками.

► Розпочинайте день із приємного ритуалу. Я, наприклад, щоранку п'ю каву з улюбленої рожевої чашки і роблю лімфодренажний масаж обличчя після вмивання.

► Обладнайте максимально зручне робоче місце і попередьте рідних, що тепер у вас є кабінет. Якщо маєте дитину, залучіть її у гру "офіс". Призначте малюка своїм важливим помічником і періодично давайте ігрові завдання (в залежності від віку і темпераменту). Якщо дитини немає, але є кіт, посадіть його собі на коліна і працюйте із задоволенням.

► Плануйте. Будуйте план завдань не в своїй голові, а на папері або в телефоні чи ноутбуці. Це найважливіший пункт! Пишіть у план все, що вам потрібно зробити в найближчому майбутньому. По ходу справи ви зрозумієте, що можете зробити сьогодні, а що – перенести на завтра. Але так ви точно нічого не загубите.

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► Просто почніть працювати. Найважче – це побороти свою лінь, але включившись у роботу, ви не помітите, як втягнетеся. Прочитайте весь to-do-list, посмакуйте кожен пункт: той, який викликає найменше почуття відрази – ваш первісток! Швидше хапайте його і починайте втілювати в життя! Почуття задоволення собою скоро переможе прокрастинацію (постійне відкладання важливих справ на потім) – доведено досвідом.

► Чергуйте справи. У всіх різна специфіка роботи, але важливо навчитися чергувати процеси. Наприклад, я трохи ретушую знімки, п'ю каву, роблю пост для інстаграму, повертаюся до ретуші, мию підлогу, знову повертаюся до інстаграму і так далі. Таким чином завдання не будуть вам набридати.

► Робіть перерви. Можете танцювати, співати, сперечатися з телевізором – вдома ви не натрапите на осудливі погляди колег. Короткі перерви допоможуть зарядитися і продовжити працювати з новими силами.

► Намагайтеся не відволікатися на соцмережі. Залиште для цього ліжко або диван, а на робочому місці телефон тримайте "мордою вниз".

► Якщо потрібно зробити багато монотонної, але не надто скрупульозної роботи, сміливо вмикайте на фоні улюблений, вже переглянутий, серіал. "Рідні" голоси будуть вас трошки розважати і створювати видимість, що не зовсім ви й на роботі, а знання сюжету не дасть відволіктися.