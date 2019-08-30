Як ефектно виглядати у чорній сукні: приголомшливий приклад Кейт Аптон

Американська акторка і модель Кейт Аптон зуміла привернути увагу всіх журналістів на Венеційському кінофестивалі. Знаменитість вбрала чорну сукню, підкресливши струнку фігуру після пологів.

Як відомо, до 7 вересня в Італії триватиме одна зі знакових подій року – Венеційський кінофестиваль. До острова Лідо вже приїхало чимало голлівудських зірок, які поступово презентують фільми, які номіновано на престижну нагороду. Підтримують колег їхні друзі, зокрема, знамениті моделі. Серед них – Кейт Аптон.

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Відома манекенниця вразила журналістів ефектною появою на червоній доріжці фільму "Шлюбна історія". Перед камерами вона постала у розкішній приталеній сукні від італійського бренду Twinset. Вбрання підкреслило струнку фігуру Кейт Аптон, яка у листопаді 2018 року вперше стала мамою. Зірка надала перевагу хвилястому волоссі та лаконічному макіяжу. Брендові босоніжки від Jimmy Choo завершили її образ.

Хоч вбрання Кейт Аптон було чорним та без будь-якого декору, воно все ж ефектно виділялось з-поміж інших на Венеційському фестивалі. Акторка та модель сміливо крокувала в ньому червоною доріжкою, а за лаштунками заходу взяла участь у пікантній зйомці для Twinset.