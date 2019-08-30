Як ефектно виглядати у чорній сукні: приголомшливий приклад Кейт Аптон

490 Читать новость на русском
Кейт Аптон на Венеційському фестивалі
Кейт Аптон на Венеційському фестивалі / Instagram / @kateupton

Американська акторка і модель Кейт Аптон зуміла привернути увагу всіх журналістів на Венеційському кінофестивалі. Знаменитість вбрала чорну сукню, підкресливши струнку фігуру після пологів.

Як відомо, до 7 вересня в Італії триватиме одна зі знакових подій року – Венеційський кінофестиваль. До острова Лідо вже приїхало чимало голлівудських зірок, які поступово презентують фільми, які номіновано на престижну нагороду. Підтримують колег їхні друзі, зокрема, знамениті моделі. Серед них – Кейт Аптон. 

Читайте також: Ельза Госк загубила сережку на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю: курйозні фото

Відома манекенниця вразила журналістів ефектною появою на червоній доріжці фільму "Шлюбна історія". Перед камерами вона постала у розкішній приталеній сукні від італійського бренду Twinset. Вбрання підкреслило струнку фігуру Кейт Аптон, яка у листопаді 2018 року вперше стала мамою. Зірка надала перевагу хвилястому волоссі та лаконічному макіяжу. Брендові босоніжки від Jimmy Choo завершили її образ. 

Хоч вбрання Кейт Аптон було чорним та без будь-якого декору, воно все ж ефектно виділялось з-поміж інших на Венеційському фестивалі. Акторка та модель сміливо крокувала в ньому червоною доріжкою, а за лаштунками заходу взяла участь у пікантній зйомці для Twinset.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

blog_ava
4 кімнатні рослини, які найкраще очищають задушливе повітря влітку
сьогодні
16560
Теги: Новини LifeStyle Мода Фестивалі Стиль і мода LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас": перший український військовий екшн про добровольців
сьогодні 16:00 "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас": перший український військовий екшн про добровольців
893
Третій сезон "13 причин чому": Хто вбив Брайса Вокера?
сьогодні 15:35 Третій сезон "13 причин чому": Хто вбив Брайса Вокера?
Юлія Ліпенцева 354
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
29 серпня 20:33 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
37719
Що потрібно для організації весілля: повний список
29 серпня 18:27 Що потрібно для організації весілля: повний список
1718
Бред Пітт, Катрін Деньов та інші актори на Венеційському фестивалі 2019: перші фото
28 серпня 17:31 Бред Пітт, Катрін Деньов та інші актори на Венеційському фестивалі 2019: перші фото
1123
Новини
Більше новин
Залиште відгук