Як Емілі Ратажковскі виглядала у дитинстві: ніжні фото

Популярна модель і зірка соціальних мереж замилувала шанувальникам у соціальних мережах знімками, показавши, як виглядала у дитинстві.

Ратажковскі опублікувала архівні знімки на своїй сторінці в інстаграмі. На першому фото маленька Емілі лежить на ліжку.

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У підписі зірка поцікавилася, чи їй пасує така зачіска з чубчиком. "Суботні ранки. Чи варто мені зробити гривку ще раз?" – додала модель.

Протягом одного дня світлина назбирала понад 258 тисяч вподобань від фанатів і близько 600 коментарів.

"Ти завжди виглядаєш чудово", "Так, зроби чубчик", – пишуть користувачі у мережі.



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

На другому дитячому фото Емілі Ратажковскі позує сукні для танців в балетній позі. Волосся дівчинки зібрано у пучок, а на фото є лаконічний підпис "Це я".



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata