Як французький майстер підкорив світ розкішними флаконами для парфумів: чарівні фото

Рене Лалік – це геній ювелірного світу, який подолав шлях від їдких насмішок знаних на той час майстрів до феноменальної популярності та визнання його прикрас витворами мистецтва. А потім все кинув і став склодувом.

У другій половині XIX століття Лалік був шалено популярним ювеліром, та паралельно із виготовленням прикрас він зацікавився властивостями скла і почав проводити з матеріалом різні експерименти. Але тривалий час це було лише хобі.

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Справжня робота закипіла, коли ювелір у 1905 році познайомився з парфумером Франсуа Коті. Останньому не подобались скляні пляшки, в яких продавались його парфуми. Тож запропонував Лаліку зробити ескізи з фірмовим присмаком трьох F. Та замисли митця мав реалізовувати завод "Баккара". Тепер результати не сподобались вже Лаліку, і у 1910-ому він викупив цілий завод із виготовлення скла для своїх потреб.



Флакон для парфумів Рене Лаліка



Флакон для парфумів Рене Лаліка

Робота зі склом так подобалась митцю, що він почав брати замовлення і від інших парфумерних будинків – Worth, D’Orsay, Roger & Gallet, – а також випускав аксесуари для туалетного столика, посуд, предмети інтер’єру.



Флакон для парфумів Рене Лаліка



Флакон для парфумів Рене Лаліка



Флакон для парфумів Рене Лаліка

Флакон для парфумів, розроблені Рене Лаліком

Так, до 1912 року Лалік з головою пішов у "скляні справи" і повністю закинув виготовлення прикрас. Пізніше збудував завод та запатентував 16 видів виготовлення скла. До речі, технологія патини досі є секретом.



Люстра Рене Лаліка



Ваза Рене Лаліка

Під керівництвом Лаліка з’являлись дивовижні флакони для парфумів, скляні пудрениці, кубки, вази, світильники, символи для капотів машин, зокрема для Hispano Suiza, Isotta Fraschini, Bugatti, Bentley, протекти інтер'єрів і навіть фонтани. У 1936 році скляний фонтан Лаліка встановили на Єлисейських полях у Парижі. Та у 1956 році демонтували, бо обслуговувати його було задорого.

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Фонтан Лаліка на Єлисейських полях



Статуетка Рене Лаліка



Статуетка Рене Лаліка

Будинок Lalique існує донині. Він займається предметами декору, прикрасами та має власну лінійку парфумів.



Сучасне оформлення парфумів Lalique

Якщо майстер робив такі дивовижі зі склом, то тільки уявіть, які він створював прикраси! Чому вважають, що Лалік здійснив революцію у ювелірному мистецтві – читайте у матеріалі 24 каналу.