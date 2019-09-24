Як Голодомор та злочини Сталіна показали у кінострічці "Ціна правди": мережу приголомшив трейлер

Автори історичного трилера "Ціна правди" завершують останні підготування до виходу фільму на широкий екран. Щоб підігріти цікавість глядачів, у мережі опублікували перший офіційний трейлер.

Ролик з'явився на ютубі 24 вересня та за лічені години після публікації отримав понад 300 тисяч переглядів. Не менший успіх мали фрагменти кінострічки "Ціна правди", які раніше були опубліковані виданням Variety.

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За сюжетом історичної кінострічки, журналіст Гарет Джонс вирушив до Радянського Союзу у 1933 році. Його метою було викриття злочинів сталінського режиму та висвітлення теми Голодомору в Україні. Журналісту вдалось зробити унікальні кадри, які підтверджували моторошні факти масового вбивства. Однак ціна правди може бути високою.

Глядацьке кіно – це не тільки кіно, яке розважає, але й те, яке простою мовою може донести важливі істини. Фільм "Ціна правди" розповідає історію сміливої людини, журналіста Гарета Джонса, який кинув виклик системі та заплатив за правду найвищу ціну. Я впевнений, що картина не залишить нікого байдужим,

– розповів Роман Мартиненко, керівник MMD UA.

Відомо, що режисером кінострічки виступила номінантка на премію “Оскар” Аґнєшка Голланд. "Ціна правди" стала спільною роботою України (Kinorob за підтримки Державного агентства України з питань кіно), Польщі (Film Produkcja за підтримки Polish Film Institute) та Великої Британії (Jones Boy Film). Зйомки, здебільшого, проходили в Україні, а для одного з кадрів режисери змушені були перекрити центральну площу в Харкові.

"Фільм "Ціна правди" – це потужний, та неймовірно важливий для українського та світового глядача фільм. Адже в епоху інформаційних фейків та постправди ми повинні перш за все самі залишатися справжніми та прагнути істини, як це робив головний герой Гарет Джонс. Тому важливо, що в цій історії ми можемо побачити багато паралелей із сучасністю" – зазначив продюсер Єгор Олесов.

Прем'єра фільму "Ціна правди" запланована на 28 листопада. Кінострічці прогнозують шалений успіх, адже її вже відзначили на престижних фестивалях. Зокрема, автори фільму "Ціна правди" отримали нагороду на 44-му Фестивалі польських художніх фільмів "Золоті Леви".

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