Як грецька богиня: Кім Кардашян приголомшила стильним образом

Зірка реаліті-шоу та дружина репера Каньє Веста Кім Кардашян знялася у новій фотосесії, підготувавши оригінальний образ у грецько-індійському стилі.

Знімки з нової фотосесії Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Автором став популярний фотограф Ілай Расселл Ліннець, який відомий своїми відвертими роботами. Перед його об'єктивом позували такі зірки, як Леді Гага, Емілі Ратажковскі та інші.

Однак цього разу Кім Кардашян постала у незвичному для неї та скромному образі. Дружина Каньє приміряла довге біле плаття з розрізом для ноги та масивні прикраси, які походять з індійської культури.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian