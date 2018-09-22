Як харчується голлівудська зірка з українським корінням Галь Гадот: корисні поради

Ізраїльська акторка з українським корінням Галь Гадот стала зіркою найвищого калібру у Голлівуді завдяки ролі богині Діани у фільмі "Диво-жінка". Вона не задумується над проблемами зі зовнішнім виглядом та здоров'ям, не катує себе обмеженнями та дієтами. Адже вона виробила харчові звички, за які тіло дякуватиме упродовж всього життя.

Дисципліна – ключова риса характеру, яка дозволила Галь стати зіркою. Можливо, що вона дісталася дівчині разом з українськими генами. Родина акторки мешкала у Мукачево, утім під час Другої світової практично уся стала жертвою Голокосту.

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Галь Гадот у дитинстві

Вижив лише дідо, який досі залишається для Галь Гадот прикладом. Ще звісно з дисципліною допомогла армія. Два роки акторка відслужила в ізраїльському війську.



Галь Гадот у ролі богині Діани

Худорлявій Гадот довелося серйозно постаратися, аби стати схожою на сильну богиню Діану. Що цікаво, випробування чекало на акторку не тільки в тренажерному залі, але і на кухні. Перед Галь стояло завдання набрати м'язову масу, а в її щоденному раціоні бракувало білка – головного будівельного матеріалу мускулатури. Довелося з-поміж іншого додати до кожного сніданку два варених яйця.

Дивідендів від яєць у своєму меню можна отримати чимало. Білок яйця називають еталонним за його складом, нібито оптимальним для людського організму. А жовток, який так довго був негативним героєм страшних казок про холестерин, насправді містить унікальний набір мікроелементів – мінералів та вітамінів.

Звичні продукти у меню "диво-жінки" – вівсянка, бурий рис, печена риба, куряче філе, сир і багато овочів. Останні для Галь Гадот є безапеляційною основою раціону ще з дитинства.



Зірка виробила звичку правильного харчування

Звична вечеря акторки – це броколі з курятиною. Ми всі наче й знаємо, що овочі корисні і їх варто їсти, та все ж часто не до кінця розуміємо, наскільки вони важливі для нашого організму. Саме овочі та зелень є найбагатшими джерелами більшості мікроелементів, потрібних людині.

Броколі містять речовину сульфорафан, яка має яскраво виражений протираковий ефект. У Британії навіть є експериментальний метод лікування, коли до звичної онкотерапії хворим радять щодня їсти броколі. І така методика навіть дає не погані результати. Капустою рак звісно не вилікуєш, але вона дійсно може трохи допомогти у боротьбі з важкою хворобою.

Дивіться відео повного випуску програми "Зірки на тарілці" про Галь Гадот: