Як Каньє Вест заробив мільярд доларів на кросівках та потрапив у Forbes: цікаві подробиці

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Каньє Вест і Кім Кардашян
Каньє Вест і Кім Кардашян / www.gettyimages.com

Репер та чоловік світської левиці Кім Кардашян Каньє Вест очолив третє місце в свіжому списку видання Forbes, у якому нараховуються найбільші статки у світі. На честь цього артиста запросили прикрасити обкладинку журналу.

Однією з перших похизувалася обкладинкою Кім Кардашян. Дружина Каньє опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram та доповнила його зворушливим дописом.

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Каньє на обкладинці Forbes. Я надзвичайно пишаюся своїм чоловіком. Кожного дня я дивлюся, як він зосереджено працює і як вкладає своє серце та душу в бізнес, кожну ідею та продукт, який він створює. Ні для кого не стало сюрпризом те, як Каньє перетворив мільйонні борги на мільярдну імперію всього за 4 роки... володіючи 100% свого бізнесу. Він надихає мене кожен день, і я дуже щаслива, що він, нарешті, отримує визнання і заслужену честь,
– заявила Кім.

 

Бізнес Веста розпочався в 2009 році. Тоді лінія Yeezy представила першу пару кросівок спільно з Nike.

Згодом через чотири роки співпраці репер підписав контракт з конкурентами американської марки. Новим брендом для співпраці став adidas. У них з'явилася лінійка Kanye West x adidas Yeezy, що дебютувала на початку 2015 року і стала дуже популярною. У 2019 році Каньє Вест офіційно заробив перший мільярд доларів завдяки Yeezy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Forbes (@forbes)

 

Цікаво те, що це не перший випадок, коли артист починає заробляти більше, працюючи та створюючи власні дизайни. До прикладу, Ріанна стала найбагатшою жінкою-музикантом у світі за версією Forbes, статки якої оцінюються в 600 мільйонів доларів. Основний дохід походить  від її партнерства з французькою групою компаній LVMH – Louis Vuitton Moet Henness, а також від косметичного бренду Fenty Beauty і продажу своєї лінійки  спідньої білизни Savage X Fenty, якою вона володіє спільно з американською компанією TechStyle Fashion Group.

 

 

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян Каньє Вест Forbes Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
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