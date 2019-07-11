Як Каньє Вест заробив мільярд доларів на кросівках та потрапив у Forbes: цікаві подробиці

Репер та чоловік світської левиці Кім Кардашян Каньє Вест очолив третє місце в свіжому списку видання Forbes, у якому нараховуються найбільші статки у світі. На честь цього артиста запросили прикрасити обкладинку журналу.

Однією з перших похизувалася обкладинкою Кім Кардашян. Дружина Каньє опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram та доповнила його зворушливим дописом.

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Каньє на обкладинці Forbes. Я надзвичайно пишаюся своїм чоловіком. Кожного дня я дивлюся, як він зосереджено працює і як вкладає своє серце та душу в бізнес, кожну ідею та продукт, який він створює. Ні для кого не стало сюрпризом те, як Каньє перетворив мільйонні борги на мільярдну імперію всього за 4 роки... володіючи 100% свого бізнесу. Він надихає мене кожен день, і я дуже щаслива, що він, нарешті, отримує визнання і заслужену честь,

– заявила Кім.

Бізнес Веста розпочався в 2009 році. Тоді лінія Yeezy представила першу пару кросівок спільно з Nike.

Згодом через чотири роки співпраці репер підписав контракт з конкурентами американської марки. Новим брендом для співпраці став adidas. У них з'явилася лінійка Kanye West x adidas Yeezy, що дебютувала на початку 2015 року і стала дуже популярною. У 2019 році Каньє Вест офіційно заробив перший мільярд доларів завдяки Yeezy.

Цікаво те, що це не перший випадок, коли артист починає заробляти більше, працюючи та створюючи власні дизайни. До прикладу, Ріанна стала найбагатшою жінкою-музикантом у світі за версією Forbes, статки якої оцінюються в 600 мільйонів доларів. Основний дохід походить від її партнерства з французькою групою компаній LVMH – Louis Vuitton Moet Henness, а також від косметичного бренду Fenty Beauty і продажу своєї лінійки спідньої білизни Savage X Fenty, якою вона володіє спільно з американською компанією TechStyle Fashion Group.