Як карантин повпливав на прибутки Netflix: приголомшлива сума

Мільйони людей у всьому світі опинились на самоізоляції, зупинилось кіновиробництво та чи не всі підприємства. Однак стрімінгові компанії отримали шалений прибуток, адже тисячі людей переглядали фільми, не покидаючи домівок. Скільки вдалось заробити Netflix – сума зможе вас вразити.

Пандемія коронавірусу повпливала на кількість підписників стрімінгових платформ, повідомляє The Hollywood Reporter. Журналісти отримали дані Netflix за останні 3 місяці, згідно з якими, кількість користувачів сервісу збільшилась на рекордні 15,7 мільйона людей. Загалом підписку мають понад 182 мільйони, що не може не вражати.

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Відповідно це суттєво вплинуло на прибутки компанії. З лютого 2020 року Netflix збагатився на 709 мільйонів доларів! Такі показники вдвічі перевищують дані, отримані за аналогічний період 2019 року.

У компанії вирішили прокоментувати цей успіх. За словами виконавчого директора Netflix Ріда Хастінгса, всі працівники платформи чудово впорались з роботою в час кризи. Після завершення карантину очікується спад прибутків та зменшення кількість підписок. Водночас він наголосив: чималі прибутки в час пандемії не можуть приносити радість, адже світ потерпає від коронавірусу.

Це жахлива трагедія для всього світу. Всі борються не тільки з наслідками для здоров'я, але також з голодом і бідністю. Ми дійсно не впевнені в тому, що принесе нам майбутнє, – зазначив Рід Хастінгс.

Також він наголосив, що невдовзі і стрімінгові платформи постраждають від пандемії. Все тому, що виробництво нових фільмів та серіалів у Голлівуді зупинили, тому невдовзі бракуватиме контенту, який би міг зацікавити кіноманів. Представник Netflix наголосив, що компанія теж зупинила виробництво кінострічок, однак продовжує виплачувати зарплати всім учасникам знімального процесу.