Як Катя Осадча і Юрій Горбунов проводять літні канікули: яскраві фото

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Катя Осадча і Юрій Горбунов
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy

Знамените українське подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова у період літніх відпусток намагається проводити якомога більше часу разом та подорожувати. Про свої пригоди закохані діляться з підписниками у соціальних мережах.

Фото з подорожі у Туреччині подружжя публікує на своїй сторінках в Instagram, демонструючи розкішний та романтичний відпочинок.

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Так, Катерина Осадча вже похизувалася перед армією шанувальників у мережі засмагою та стрункою фігурою. На новому фото телеведуча позує у білій напівпрозорій сорочці, шортах та в солом'яному капелюсі. Доповнили образ зірки на відпустці велика пляжна сумка та сонцезахисні окуляри.

"Стабільність відпочивальників", – додала Катя у підписі.


Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Юрій Горбунов опублікував зворушливе фото з коханою, під яким зазначив, що літо дуже швидко минає. На світлиці закохані приміряли крислаті капелюхи та однакове гумове пляжне взуття білого кольору. 

Знімки подружжя вийшли яскравими та колоритними. Користувачі у мережі пишуть компліменти для Каті та Юрія під кожним фото та бажають вдалої відпустки.


Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy


Катя Осадча / Instagram / @kosadcha


Катя Осадча / Instagram / @kosadcha


Катя Осадча / Instagram / @kosadcha


Катя Осадча / Instagram / @kosadcha


Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy


Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy

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Теги: LifeStyle Катя Осадча
Джерело: LifeStyle 24
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