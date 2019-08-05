Як Катя Осадча і Юрій Горбунов проводять літні канікули: яскраві фото
Знамените українське подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова у період літніх відпусток намагається проводити якомога більше часу разом та подорожувати. Про свої пригоди закохані діляться з підписниками у соціальних мережах.
Фото з подорожі у Туреччині подружжя публікує на своїй сторінках в Instagram, демонструючи розкішний та романтичний відпочинок.
Читайте також: 44-річна Наталія Могилевська похизувалася стрункою фігурою в купальнику: фото
Так, Катерина Осадча вже похизувалася перед армією шанувальників у мережі засмагою та стрункою фігурою. На новому фото телеведуча позує у білій напівпрозорій сорочці, шортах та в солом'яному капелюсі. Доповнили образ зірки на відпустці велика пляжна сумка та сонцезахисні окуляри.
"Стабільність відпочивальників", – додала Катя у підписі.
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha
Юрій Горбунов опублікував зворушливе фото з коханою, під яким зазначив, що літо дуже швидко минає. На світлиці закохані приміряли крислаті капелюхи та однакове гумове пляжне взуття білого кольору.
Знімки подружжя вийшли яскравими та колоритними. Користувачі у мережі пишуть компліменти для Каті та Юрія під кожним фото та бажають вдалої відпустки.
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha
Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy