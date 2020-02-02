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Як Кайлі Дженнер відсвяткувала день народження доньки: небачений розмах

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Кайлі Дженнер з донькою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Вчора, 1 лютого, доньці наймолодшої мільярдерки світу виповнилося два роки. Для маленької Стормі зіркова матуся влаштувала кілька святкувань, проте останнє з них стало масштабною світською подією, яка коштувала родині у понад 100 тисяч доларів.

Молода матуся 22-річна Кайлі Дженнер не скупиться для щастя своєї донечки. До її другого дня народження вона почала готуватися задовго до знакової дати. Стормі отримала безліч подарунків, які не лише подарували їй незабутні дитячі емоції, а й назавжди вписали її ім'я у світову б'юті-індустрію. 

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Вчора, 1 лютого, особистий профіль впливової блогерки Кайлі Дженнер ряснів численними привітаннями для крихітки. Найбільше фоловерів розчулили архівні сімейні кадри, які були опубліковані в мережі вперше. Зіркова матуся доповнила їх зворушливими словами, пригадавши той час, коли вперше побачила доньку – о 16:43 1 лютого 2018 року. Відтоді життя  Кайлі Дженнер змінилося назавжди. 

Всі ці останні дні, коли моїй доньці був один рік, я намагалася сповільнити час, зупинитися і запам'ятати всі риси її маленького обличчя, запам'ятати ці ніжки, мені хотілося обіймати і плекати її кожну хвилину. Мене переповнюють емоції, коли я усвідомлюю, що час біжить так швидко,
– зізналася матуся. 


Кайлі Дженнер з донькою Стормі / Instagram / @kyliejenner


Донька Кайлі Дженнер Стормі / Instagram / @kyliejenner


Кайлі Дженнер з донькою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Проте куди більший резонанс викликало гучне святкування, яке влаштувала Кайлі для крихітки. Вона створила для неї особистий всесвіт, який назвала StormiWorld. Зіркових гостей зустрічали у величезному павільйоні, вхід до якого був виконаний у формі голови іменинниці Стормі. 


День народження Стормі / Instagram / @kyliejenner

Вечірка була поділена на кілька тематичних зон, що присвячені улюбленим речам дівчинки. Там знайшлося місце льодовим скульптурам з її улюбленого мультика "Крижане серце". Гостей розважали величезні персонажі з анімаційного фільму "Тролі". Всі охочі могли завітати до крамнички, у якій були представлені одяг та подушки з зображенням Стормі. Серед розваг – надувні гірки та численні атракціони, які викликали захват як у наймолодших, так і в найстарших гостей. 


День народження Стормі / Instagram / @kyliejenner

Фінальною родзинкою став святковий торт на три рівні, що виконаний у формі мультяшної голови іменинниці. 


День народження Стормі / Instagram / @kyliejenner


День народження Стормі / Instagram / @kyliejenner

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові мами Кайлі Дженнер Новини LifeStyle
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