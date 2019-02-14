Як Кім Кардашян, моделі Victoria's Secret та інші зірки відсвяткували День Валентина: фотозвіт

В Україні День Валентина вже як кілька годин позаду, а от у США та всій західній пікулі свято переходить в палку ніч. Зірки вже поділились у соціальній мережі Instagram романтичними фотографіями з коханими,

Найпопулярніші Instagram-зірки, які ведуть активне життя в соціальній мережі, опублікували десятки фотографій та відеороликів, на яких хизуються своїми розкішними подарунками від коханих. Одні показують величезні букети троянд, інші віддають перевагу тихому сімейному відпочинку за переглядом фільмів, деякі ж просто нагадують одне одному в мережі, щоб потрібно насолоджуватись моментом і кохати до безтями.

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Як знаменитості провели День закоханих – дивіться у нашій підбірці.

День Валентина почався з хороших новин! Венсан Касссель заінтригував своїм дописом в мережі, натякнувши на пологи своєї коханої Тіни Кунакі. Сподіваємось, це правда, тому для цієї пари День закоханих точно вдався!

Британська красуня Демі Роуз, що займається модельною кар'єрою, привітала свого бойфренда Кріса Мартінеса зі святом: "З Днем святого Валентина! Люблю тебе, маля".

Коханий Демі залишив схожий допис в Instagram та зазначив, що дівчина навіть не уявляє, як багато вона для нього означає.

Кіноактриса Різ Візерспун вже 9 років перебуває в щасливому шлюбі з другим чоловіком Джимом Тотом. У День Валентина вона вкотре нагадала коханому про свої почуття.

Екс-"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вже давно відзначається як одна з найкрасивіших моделей світу. Вона часто відвідує вечірки, подорожує з дітьми та не забуває про романтичні стосунки. Після розставання з чоловіком Джеймі Мазуром вона зав'язавала взаємини з бізнесменом Ніколо Одді. Жінка засвітила гарячі знімки в Instagram, на яких обіймає і цілує коханого.

Белла Хадід не залишилась осторонь та похизувалась в Instagram-Stories чарівними букетами троянд і свічками від свого бойфренда – музиканта The Weeknd.



Подарунок Беллі Хадід від The Weeknd / Instagram / @bellahadid

Емілі Ратажковскі залишила в мережі фото з чоловіком Себастьяном і лаконічно підписала його: "Чоловік". Пара вже більше року виглядає неймовірно щасливою і демонструє свої почуття прихильникам.

Чарівна модель з Португалії та "ангел" Victoria's Secret, Сара Сампайо, вже тривалий час перебуває в стосунках зі своїм бойфрендом Олівером Ріплі. Пара часто подорожує світом та робить романтичні світлини в знак підтвердження своїх почуттів. Цього разу модель поділилась одною з таких фотографій та залишила зворушливий підпис: "Для моєї другої половинки, не тільки сьогодні, а завжди. З Днем святого Валентина".

Кім Кардашян, ще відома як одна з найвідоміших блогерів світу та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", 14 лютого оприлюднила чарівну світлину, на якій обіймає та цілує свого чоловіка Каньє Веста на фоні заходу сонця. "З Днем святого Валентина! Кохаю тебе безмежно", – йдеться у підписі.

Репер Каньє у відповідь зробив своїй дружині дивовижний подарунок – в розкішний будинок, де він живе з Кім та дітьми, він запросив талановитого скрипаля, який виконував романтичні мелодії посеред сотень ваз із трояндами. Кім Кардашян була щиро вражена таким сюрпризом.

Зірка "Гри престолів" Джон Бредлі-Вест, який зіграв у серіалі Семвела Тарлі, продемонстрував свої ніжні почуття до обраниці Bex April May, опублікувавши спільне фото і підпис: "З Днем святого Валентина від мене та моєї коханої. Це дивовижне відчуття бути вдома вдвох і знати, що жоден з нас не хоче бути десь деінде у світі".

Австралійська кіноактриса Ніколь Кідман не перестає тішити фанатів романтичними фотографіями зі своїм чоловіком Кітом Урбаном. В День Валентина вона вкотре підтвердила свої почуття до нього: "Найпрекрасніше, що ви коли-небудь пізнаєте, – це просто кохати і бути коханим у відповідь. З Днем святого Валентина".

Найвідоміша в мережі Instagram інфлуенсерка Кайлі Дженнер щороку дивує розкішними подарунками від своїх бойфрендів. Якщо минулого року весь її будинок був прикрашений "алеями" троянд, то цього року – це кілька метрові арки з квітів у формі сердець. Окрім цього на столах та інших меблях розміщені букети троянд та романтичні свічки. Це все від її коханого та батька доньки Стормі – репера Тревіса Скотта.

Відома модель Розі Хантінгтон-Уайтлі вже давно перебуває у взаєминах зі знаменитим актором Джейсоном Стейтемом. Кілька місяців тому західні ЗМІ навіть заговорили про їхнє довгоочікуване весілля, але все виявилось неправдою. Втім, пара продовжує жити разом та піклуватись про їхнього спільного сина Джека Оскара. В День Валентина вони також провели час разом.



Джейсон Стейтем з сином Джеком / Instagram / @rosiehw

Дженніфер Лопес вже як 2 роки живе та зустрічається зі своїм коханим Алексом Родрігесом. Успішний бізнесмен та спортсмен завжди супроводжує її на світських вечірках та вболіває за кар'єру коханої. В День закоханих вони обрали спокійний і затишний відпочинок, чим і поділились в Instagram.

Відома топ-модель Хайді Клум любить публікувати у своєму Instagram фотографії з коханим та нареченим Томом Каулітцом. Нещодавно з'явились чутки, що вона очікує від нього дитину. Втім, якщо це й правда, бажаємо їм лише великого щастя та побільше романтики, про яку вони самі не забувають нагадувати на своїх Instagram-сторінках.