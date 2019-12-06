Як Кім Кардашян прикрасила дім до Різдва: фото мінімалістичного декору

Свій розкішний будинок у Хідден-Хіллз світська левиця вирішила не нагромаджувати зайвими деталями. Для новорічної атмосфери красуня обрала лише білі гірлянди та чудернацькі скульптури, що нагадують дерева. Цим естетичнним декором вона поділилася на сторінках свого інстаграму.

Зірки одні за одним поспішають забезпечити новорічну атмосферу у своїх помешканнях. Кім Кардашян вирішила відійти від тенденцій класичних ялинкових прикрас та свічок. Вона продовжила сповідувати відданість мінімалізмові, який переважає у її будинку в Каліфорнії.

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Посеред вітальні пастельних кольорів розташоване головне новорічне дерево. Ялинка густо прикрашена білими гірляндами. Такими ж яскравими вогниками виблискують дерева і ззовні маєтка – двір у темну пору сяє від сліпучого світла.



Будинок Кім Кардашян в Каліфорнії / Instagram /@kimkardashian

Доповнити святкову атмосферу Кім Кардашян вирішила білими скульптурами сучасного мистецтва. Лише своїми обрисами вони нагодують дерева. Такі м'які декорації гості родини зможуть побачити при вході до розкішного помешкання. Ці фігури були зроблені під замовленя ще для минулорічного свята.

Мені подобається. Вони такі химерні, як у Вавилоні, тільки білі,

– прокоментувала знаменитість у відео.

Нагадаємо, що минулоріч чоловік зірки репер Каньє Вест підготував для неї дорогоцінний різдвяний подарунок. Виконавиць придбав для родини квартиру на 18 поверсі в найдорожчому районі Miami Beach. Квартира налічує чотири спальні, п'ять ванних і терасу з неймовірним видом. Її вартість сягає 14 мільйонів доларів.