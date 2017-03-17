Як красиво нафарбувати вії: поради зіркового візажиста Джіджі Хадід

У мережі є безліч лайфхаків стосовно відмінного макіяжу. Найцікавішими є секрети візажистів та стилістів, які працюють із знаменитостями і створюють їхній образ на кожен вихід. Так, Ерін Парсонс, яка створює макіяж для Джіджі Хадід, розповіла поради, як правильно нафарбувати вії, щоб вони виглядали густими і довгими.

Для того, щоб зробити ефект спокусливого погляду, потрібно знати лише декілька рекомендацій, про це пише видання Elle.

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Правила для створення ефектних вій, які рекомендує Ерін Парсонс

Щипці для завивки вій

Завдяки щипцям для завивки віїї візуально подовжуються, тому можна часто використовувати їх для створення макіяжу очей.

Гребінець для розчісування

Парсонс рекомендує розчісувати вії після нанесення туші, адже після цього не залишається грудочок і розділені волоски розкривають погляд.

Фарбувати лише верхні вії

"Нижню повіку варто фарбувати тушшю біля основи, щоб продукт не обсипався і не розмазався під очима. Однак найчастіше, макіяжу верхніх вій достатньо", – розповіла візажистка Джіджі Хадід.

Декілька шарів туші

Після першого нанесення тонкого шару суші, обов'язковим є дати йому висохнути. Лише після такого просушування, можна повторити процедуру для кращого результату.