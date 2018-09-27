Як Леді Гага виглядала до світової слави: приголомшливі кадри
Знаменита співачка Леді Гага наразі є однією з найпопулярніших та найбільш впізнаваних зірок світу. Її епатажні образи та чуттєві пісні неможливо переплутати з іншими. Однак у підлітковому віці артистка була звичайним підлітком, яка не виділялась серед однолітків.
Як повідомляє The Daily Mail, майбутня зірка у далекому 1999 році тільки могла мріяти про світову славу. Леді Гага навчалась у католицькій школі для дівчат Convent of The Sacred Hear, де діяли досить строгі правила.
Читайте також: Леді Гагу назвали найкращою актрисою року
Ще у шкільні роки співачка активно займалась вокалом та вміла грати на фортепіано. Леді Гага вступила до шкільного гурту та з іншими підлітками вперше вийшла на сцену. Окрім цього, артистка раніше згадувала, що полюбляла перевтілюватись в різних персонажів театральних вистав, тому часто реалізувала свій творчий потенціал у спектаклях. За таку активність Леді Гага часто стикалась з непорозуміннями та насмішками однолітків.
Деякі дівчатка були налаштовані вороже. Вони сміялися з мене, тому що я вдягалася не так, як всі, і вже співала в гуртах. Вони не могли зрозуміти, чому я цим так захоплена. Іноді мені приділяли всю увагу, тому що я була душею і серцем кожної вечірки,
– розповідала раніше Леді Гага.
На згадку про ті, досить нелегкі для співачки часи, залишились чорно-білі фотокартки. Щороку Леді Гага з однокласниками фотографувалась для альбому. На архівних фото артистка постає без косметики та в досить скромних вбраннях.
Леді Гага в підлітковому віці / The Daily Mail
Співачка Леді Гага у шкільній постановці / The Daily Mail
Леді Гага з друзями / The Daily Mail
Леді Гага в шкільному альбомі / The Daily Mail
Леді Гага в католицькій школі Нью-Йорка / The Daily Mail
Варто зазначити, що архівні фото дуже нагадують образ Леді Гаги у фільмі "Народження зірки". Акторка зіграла дівчину Елі, яка завдяки своєму таланту отримує славу.
Вибір редакції
-
Maroon 5, Тревіс Скотт і Big Boi стали зірками Super Bowl 2019: ефектні фото та відео виступівсьогодні , 13:01
-
Голос країни 9 сезон 3 випуск: рекордні повороти тренерів, сльози Монатіка і тріумф Дана Балана3 лютого , 23:31
-
Носила одяг від Zara: як формувався стиль блогерки К'яри Ферраньї 10 років тому – архівні фото3 лютого , 19:01