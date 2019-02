Як Леді Гага виглядала до світової слави: приголомшливі кадри

Знаменита співачка Леді Гага наразі є однією з найпопулярніших та найбільш впізнаваних зірок світу. Її епатажні образи та чуттєві пісні неможливо переплутати з іншими. Однак у підлітковому віці артистка була звичайним підлітком, яка не виділялась серед однолітків.

Як повідомляє The Daily Mail, майбутня зірка у далекому 1999 році тільки могла мріяти про світову славу. Леді Гага навчалась у католицькій школі для дівчат Convent of The Sacred Hear, де діяли досить строгі правила.

Ще у шкільні роки співачка активно займалась вокалом та вміла грати на фортепіано. Леді Гага вступила до шкільного гурту та з іншими підлітками вперше вийшла на сцену. Окрім цього, артистка раніше згадувала, що полюбляла перевтілюватись в різних персонажів театральних вистав, тому часто реалізувала свій творчий потенціал у спектаклях. За таку активність Леді Гага часто стикалась з непорозуміннями та насмішками однолітків.

Деякі дівчатка були налаштовані вороже. Вони сміялися з мене, тому що я вдягалася не так, як всі, і вже співала в гуртах. Вони не могли зрозуміти, чому я цим так захоплена. Іноді мені приділяли всю увагу, тому що я була душею і серцем кожної вечірки,

– розповідала раніше Леді Гага.

На згадку про ті, досить нелегкі для співачки часи, залишились чорно-білі фотокартки. Щороку Леді Гага з однокласниками фотографувалась для альбому. На архівних фото артистка постає без косметики та в досить скромних вбраннях.



Леді Гага в підлітковому віці / The Daily Mail



Співачка Леді Гага у шкільній постановці / The Daily Mail



Леді Гага з друзями / The Daily Mail



Леді Гага в шкільному альбомі / The Daily Mail



Леді Гага в католицькій школі Нью-Йорка / The Daily Mail

Варто зазначити, що архівні фото дуже нагадують образ Леді Гаги у фільмі "Народження зірки". Акторка зіграла дівчину Елі, яка завдяки своєму таланту отримує славу.