Як Леді Гага виглядала до світової слави: приголомшливі кадри

2372 Читать новость на русском
Як співачка Леді Гага виглядала у школі
Як співачка Леді Гага виглядала у школі / Instagram / @ladygaga

Знаменита співачка Леді Гага наразі є однією з найпопулярніших та найбільш впізнаваних зірок світу. Її епатажні образи та чуттєві пісні неможливо переплутати з іншими. Однак у підлітковому віці артистка була звичайним підлітком, яка не виділялась серед однолітків.

Як повідомляє The Daily Mail, майбутня зірка у далекому 1999 році тільки могла мріяти про світову славу. Леді Гага навчалась у католицькій школі для дівчат Convent of The Sacred Hear, де діяли досить строгі правила. 

Читайте також: Леді Гагу назвали найкращою актрисою року

Ще у шкільні роки співачка активно займалась вокалом та вміла грати на фортепіано. Леді Гага вступила до шкільного гурту та з іншими підлітками вперше вийшла на сцену. Окрім цього, артистка раніше згадувала, що полюбляла перевтілюватись в різних персонажів театральних вистав, тому часто реалізувала свій творчий потенціал у спектаклях. За таку активність Леді Гага часто стикалась з непорозуміннями та насмішками однолітків. 

Деякі дівчатка були налаштовані вороже. Вони сміялися з мене, тому що я вдягалася не так, як всі, і вже співала в гуртах. Вони не могли зрозуміти, чому я цим так захоплена. Іноді мені приділяли всю увагу, тому що я була душею і серцем кожної вечірки,
– розповідала раніше Леді Гага. 

На згадку про ті, досить нелегкі для співачки часи, залишились чорно-білі фотокартки. Щороку Леді Гага з однокласниками фотографувалась для альбому. На архівних фото артистка постає без косметики та в досить скромних вбраннях. 

Леді Гага в підлітковому віці
Леді Гага в підлітковому віці / The Daily Mail

Співачка Леді Гага у шкільній постановці
Співачка Леді Гага у шкільній постановці / The Daily Mail

Леді Гага з друзями
Леді Гага з друзями / The Daily Mail

Леді Гага в шкільному альбомі
Леді Гага в шкільному альбомі / The Daily Mail

Леді Гага в католицькій школі
Леді Гага в католицькій школі Нью-Йорка / The Daily Mail

Варто зазначити, що архівні фото дуже нагадують образ Леді Гаги у фільмі "Народження зірки". Акторка зіграла дівчину Елі, яка завдяки своєму таланту отримує славу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

Теги: LifeStyle Музика Леді Гага
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні і Ніколя Саркозі
сьогодні 13:46 Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні і Ніколя Саркозі
206
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 11:20 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 8862
Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
сьогодні 11:00 Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
Богданна Рибак 274
Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
1 лютого 16:57 Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
6002
Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
31 січня 13:38 Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
626
Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
31 січня 10:01 Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
Анастасія Манюхіна 3614
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук