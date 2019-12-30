Як Лілія Ребрик виглядала у дитинстві: архівні новорічні фото

Ведуча Лілія Ребрик замилувала мережу серією чарівних новорічних знімків. Телезірка і акторка показала прихильникам, як зустрічала Новий рік та перевтілювалась у Снігуроньку.

Відповідними кадрами вона поділилась з прихильниками на офіційній інстаграм-сторінці. Таким чином Лілія Ребрик, яка полюбляє вражати своїх прихильників несподіваними перевтіленнями, вирішила додати новорічного настрою українцям.

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Вже у дописі ведуча зізналась, що змалку полюбляла зимові свята. Лілія Ребрик завжди брала участь у запропонованих заходах і концертах. Однак організатори виступів давали їй одну роль – Снігуроньки. Тому для прихильників Лілія Ребрик підібрала серію новорічних знімків, зроблених у різні роки свого життя, де вона майстерно грала помічницю Діда Мороза.

Трішки новорічного настрою з дитинства... Я все життя була Снігуронькою: в садочку, школі, інституті і навіть, коли вже в театрі працювала. Всі головні ялинки в Києві я чесно відпрацювала (Палац Україна, Український дім). Може, скажете: "О, Боже, у мене ж із цією Снігуркою є фото. Так це Ребрик?

– з гумором написала Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик у дитинстві / Instagram / @liliia.rebrik



Архівні фото Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик в образі Снігуроньки / Instagram / @liliia.rebrik



Телеведуча Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик на новорічному фото / Instagram / @liliia.rebrik