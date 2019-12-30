24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Як Лілія Ребрик виглядала у дитинстві: архівні новорічні фото

307 Читать новость на русском
Лілія Ребрик показала архівні новорічні фото / Instagram / @liliia.rebrik

Ведуча Лілія Ребрик замилувала мережу серією чарівних новорічних знімків. Телезірка і акторка показала прихильникам, як зустрічала Новий рік та перевтілювалась у Снігуроньку.

Відповідними кадрами вона поділилась з прихильниками на офіційній інстаграм-сторінці. Таким чином Лілія Ребрик, яка полюбляє вражати своїх прихильників несподіваними перевтіленнями, вирішила додати новорічного настрою українцям. 

Цікаво: Лілія Ребрик розсекретила своє справжнє прізвище

Вже у дописі ведуча зізналась, що змалку полюбляла зимові свята. Лілія Ребрик завжди брала участь у запропонованих заходах і концертах. Однак організатори виступів давали їй одну роль – Снігуроньки. Тому для прихильників Лілія Ребрик підібрала серію новорічних знімків, зроблених у різні роки свого життя, де вона майстерно грала помічницю Діда Мороза. 

Трішки новорічного настрою з дитинства... Я все життя була Снігуронькою: в садочку, школі, інституті і навіть, коли вже в театрі працювала. Всі головні ялинки в Києві я чесно відпрацювала (Палац Україна, Український дім). Може, скажете: "О, Боже, у мене ж із цією Снігуркою є фото. Так це Ребрик?
– з гумором написала Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик у дитинстві
Лілія Ребрик у дитинстві / Instagram / @liliia.rebrik

Архівні фото Лілії Ребрик
Архівні фото Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Лілія Ребрик в образі Снігуроньки
Лілія Ребрик в образі Снігуроньки / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик
Телеведуча Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Лілія Ребрик на новорічному фото
Лілія Ребрик на новорічному фото / Instagram / @liliia.rebrik

Лілія Ребрик у Палаці Україна
Лілія Ребрик у Палаці Україна / Instagram / @liliia.rebrik

Штрафи "євробляхарям" відтермінували: закон вже опубліковано
сьогодні
6242
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новорічні свята Лілія Ребрик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:01 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 39691
сьогодні 15:04 10 найкращих серіалів за останнє десятиліття за версією американського Vanity Fair
Марта Вересюк 669
сьогодні 14:06 Що приготувати на Новий рік 2020: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 43704
сьогодні 11:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень та альбомів, які варто почути ще в 2019 році
Олена Булан 577
29 грудня 20:39 Новий рік-2020 за кордоном: де зустріти у Європі
Ірина Буртик 962
Новини
Більше новин
Залиште відгук