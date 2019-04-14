Як Меган Маркл виглядала у дитинстві: дядько герцогині опублікував унікальні архівні фото

Поки весь світ очікує на появу первістка герцогів Сассекських, у британських ЗМІ з'явились унікальні дитячі фото Меган Маркл. Кадри опублікував дядько дружини принца Гаррі – Джозеф Джонсон.

Відповідні світлини з'явились у виданні The Daily Mail. До цього часу у мережі публікували спільні фото Меган Маркл та її скандального батька Томаса. Тепер же родичі герцогині Сассекської показали світлини з матір'ю та бабусею.

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Особливу увагу британські ЗМІ приділили знімку, на якому Дорія Редлан тримає на руках новонароджену Меган. Фото датоване 4 серпня 1981 року. Саме та світлина є першим знімком герцогині Сассекської, зробленим у пологовому будинку.



Перше фото Меган Маркл / The Daily Mail

За словами Джозефа Джонсона, він не прагне нашкодити вагітній Меган Маркл чи викликати шквал нової критики. Родич герцогині просто прагне помирити всіх і показати світу, що їхня родина колись була дуже дружньою та щасливою.

Мені здається, зараз дуже вдалий час, щоб світ побачив іншу сторону сім'ї Меган – позитивну сторону. І нехай вони, нарешті, усі помиряться і будуть брати участь у житті одне одного,

– пояснив дядько Меган Маркл журналістам.

Чимало знімків Меган Маркл зроблені із бабусею – Джанеттою Джонсон. Саме від неї, за словами Джозефа, герцогиня успадкувала впевненість у собі, кмітливість та почуття гумору. З бабусею майбутня дружина принца Гаррі провела багато часу, адже її мати Дорія після пологів повинна була повернутись на роботу через матеріальні труднощі родини.

"Дорія і моя мати жили в двох кроках один від одного в Лос-Анджелесі, тому Джанетта зіграла велику роль у вихованні Меган. Після народження дитини Дорія продовжила свою кар'єру в якості візажиста, а потім стюардеси, і моя мама доглядала за Меган упродовж всього дня", – згадував Джозеф Джонсон.



Дитячі фото Меган Маркл / The Daily Mail

Після того, як Меган Маркл вступила до університету, вона стала рідше бачитись із бабусею. однак періодично навідувала її. У 2000 році Джанетта Джонсон померла від інсульту. У цей час Меган була поряд з бабусею. Саме тому, переконаний дядько герцогині, вона хоче, щоб її мати завжди була поряд, щоб її дитина теж не на словах знала, що таке бабусина опіка.

Я думаю, що Дорія буде у всьому допомагати їй. У Меган фізично буде не вистачати часу на все. Вона повинна бути поруч. Дорія прищепила Меган любов, доброту і почуття власної гідності і навчила її тому, що потрібно допомагати іншим. Сподіваюся, ці цінності вона передасть своєму малюку,

– додав Джозеф Джонсон.



Меган Маркл з мамою та бабусею / The Daily Mail

Окрім цього, дядько герцогині зізнався, що вся родина була в захваті від новини про стосунки Меган Маркл та принца Гаррі. Особливо цьому раділа Дорія Редлан, яка була приголомшена від майбутнього статусу її доньки. Окрім цього, Джозеф Джонсон впевнений, що Меган витримає тиск громадськості та прискіпливу увагу ЗМІ.

"Меган дійсно чудова людина. Я захоплююся Дорією за те, як вона виховала її. Вона не боїться бути самою собою. Їй подобається загальна увага, вона вчилася бути у всіх на виду в Голлівуді. Це хороша підготовка, тому вона з усім цим впорається. Я читав, що деякі з колишніх подружок Гаррі не витримували ретельного вивчення, але Меган подобається те, що всі стежать за кожним її кроком", – запевнив Джозеф Джонсон.

Якими скандалами відзначився батько Меган Маркл? Томас Маркл часто потрапляв у скандальні новини ЗМІ. Перед королівським весіллям чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл. Після серії резонансних новин у ЗМІ він раптово відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявивши, що має заплановану операцію. Журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали. Дізнавшись про вагітність своєї зіркової доньки, Томас Маркл перестав з'являтись у ЗМІ та розповів, що вона буде чудовою матір'ю.