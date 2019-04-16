Як Меланія Трамп та голлівудські зірки відреагували на пожежу в Нотр-Дамі: фото
У понеділок, 15 квітня, всі ЗМІ вибухнули резонансною новиною: окраса Парижа, славнозвісний Нотр-Дам спалахнув. Пожежу вдалось ліквідувати за 9 годин. На таку звістку відреагували світові лідери та представники шоу-бізнесу.
Мережа заповнена щемливими дописами про Собор Паризької Богоматері. Перша леді США Меланія Трамп, екс-президент Барак Обама, актори Енн Хетевей, Ідріс Ельба, Сальма Хаєк та інші знаменитості відреагували на пожежу в Нотр-Дамі. Як зірки прокоментували інцидент – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.
Читайте також: Пожежа в Нотр-Дамі: Джамала відреагувала на інцидент
Меланія Трамп
Перша леді США одразу ж відреагувала на пожежу у Франції. Меланія Трамп показала фото з візиту до Собору Паризької Богоматері. До фото вона додала слова підтримки для всіх французів.
Моє серце розбите з жителями Франції після пожежі в Нотр-Дамі. Молюся за безпеку кожного,
– написала Меланія Трамп.
Енн Хетевей
"Знаю, що це натхненне зображення божественне. Знаю, що це благословенне місце створене руками людини – інтерпретація таємничого, непізнанного і невизначеного, і хоча вид пожежі викликає сльози на моїх очах, я знаю, що навіть полум'я не може зменшити святість цього місця. Але тільки не воно. Будь ласка. Тільки не воно", – написала нажахана акторка Енн Хетевей.
Барак та Мішель Обама
"Нотр-Дам – один з найбільших скарбів світу, і наші думки з народом Франції в цей час скорботи. Людині властиво сумувати, коли вона бачить, що втрачена історія, але їй ще й властиво відновлювати все, наскільки це можливо", – написав Барак Обама.
Читайте також: "Горить серце Парижа": реакція України на пожежу у Нотр-Дам де Парі
Колишня перша леді США Мішель теж розповіла про свою першу мандрівку до Парижа, яка відбулась ще у шкільні її роки.
"Я ніколи не забуду перший раз, коли зайшла у собор Нотр-Дам. Я була підлітком у шкільній поїздці до Парижа. Це була моя перша міжнародна мандрівка... Але від величності Нотр-Дам – історії, артистизму, духовності – перехоплює подих. Почуття було невимовне – місце, яке піднімає до вищого розуміння того, ким ми є і ким ми можемо бути... Сьогодні моє серце болить разом із жителями Франції", – додала Мішель Обама.
Ненсі Сінатра
"Улюблений Собор Паризької Богоматері. Шпиля більше немає. Це як дивитися на те, як помирає той, кого ти любиш", – із болем написала співачка Ненсі Сінатра.
Сальма Хаєк
Голлівудська акторка Сальма Хаєк теж відреагувала на пожежу в Нотр-Дамі. За інформацією західних ЗМІ, зірка готова пожертвувати 100 мільйонів євро на реставрацію величної пам'ятки архітектури.
"Як і багато інших, я в глибокому потрясінні і смутку від того, що краса Нотр-Даму перетворюється на дим", – написала вона в Instagram.
Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео