Як Меланія Трамп та голлівудські зірки відреагували на пожежу в Нотр-Дамі: фото

У понеділок, 15 квітня, всі ЗМІ вибухнули резонансною новиною: окраса Парижа, славнозвісний Нотр-Дам спалахнув. Пожежу вдалось ліквідувати за 9 годин. На таку звістку відреагували світові лідери та представники шоу-бізнесу.

Мережа заповнена щемливими дописами про Собор Паризької Богоматері. Перша леді США Меланія Трамп, екс-президент Барак Обама, актори Енн Хетевей, Ідріс Ельба, Сальма Хаєк та інші знаменитості відреагували на пожежу в Нотр-Дамі. Як зірки прокоментували інцидент – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

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Меланія Трамп

Перша леді США одразу ж відреагувала на пожежу у Франції. Меланія Трамп показала фото з візиту до Собору Паризької Богоматері. До фото вона додала слова підтримки для всіх французів.

Моє серце розбите з жителями Франції після пожежі в Нотр-Дамі. Молюся за безпеку кожного,

– написала Меланія Трамп.

Енн Хетевей

"Знаю, що це натхненне зображення божественне. Знаю, що це благословенне місце створене руками людини – інтерпретація таємничого, непізнанного і невизначеного, і хоча вид пожежі викликає сльози на моїх очах, я знаю, що навіть полум'я не може зменшити святість цього місця. Але тільки не воно. Будь ласка. Тільки не воно", – написала нажахана акторка Енн Хетевей.

Барак та Мішель Обама

"Нотр-Дам – один з найбільших скарбів світу, і наші думки з народом Франції в цей час скорботи. Людині властиво сумувати, коли вона бачить, що втрачена історія, але їй ще й властиво відновлювати все, наскільки це можливо", – написав Барак Обама.

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Колишня перша леді США Мішель теж розповіла про свою першу мандрівку до Парижа, яка відбулась ще у шкільні її роки.

"Я ніколи не забуду перший раз, коли зайшла у собор Нотр-Дам. Я була підлітком у шкільній поїздці до Парижа. Це була моя перша міжнародна мандрівка... Але від величності Нотр-Дам – історії, артистизму, духовності – перехоплює подих. Почуття було невимовне – місце, яке піднімає до вищого розуміння того, ким ми є і ким ми можемо бути... Сьогодні моє серце болить разом із жителями Франції", – додала Мішель Обама.

Ненсі Сінатра

"Улюблений Собор Паризької Богоматері. Шпиля більше немає. Це як дивитися на те, як помирає той, кого ти любиш", – із болем написала співачка Ненсі Сінатра.

Сальма Хаєк

Голлівудська акторка Сальма Хаєк теж відреагувала на пожежу в Нотр-Дамі. За інформацією західних ЗМІ, зірка готова пожертвувати 100 мільйонів євро на реставрацію величної пам'ятки архітектури.

"Як і багато інших, я в глибокому потрясінні і смутку від того, що краса Нотр-Даму перетворюється на дим", – написала вона в Instagram.

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео