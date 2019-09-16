Як минув найромантичніший випуск "Танців з зірками 2019": фото

Популярне шоу "Танці з зірками 2019" підкорило українських глядачів романтикою. 15 вересня відбувся "Вечір кохання", під час якого учасники показали чуттєві та водночас емоційні постановки. Як це було – дивіться у фотопідбірці.

Всі прихильники шоу "Танці з зірками 2019" з нетерпінням очікували на 4 випуск шоу. Все тому, що у прямому ефірі обітницями обмінялись Катерина Кухар та Олександр Стоянов. За весільною церемонією спостерігали всі глядачі, а учасники проєкту взяли участь у кумедних конкурсах від Лесі Нікітюк.

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Кожні секунди, хвилини, години і кожен день, проведений з тобою – найдорожчі моєму серцю,

– зворушливо написав Олександр Стоянов.

Під час шоу чоловік Катерини Кухар станцював ліричну постановку, яку присвятив своїй коханій, та подарував їй великий букет троянд. Така романтика розчулила приму-балерину та всіх глядачів.

Однак не тільки цією романтичною подією запам'ятається випуск "Танці з зірками 2019". Кожен із учасників показав зворушливі постановки, які викликали овації в залі. Так, Анна Різатдінова та Олександр Прохоров вийшли на паркет з румбою, яка була настільки пристрасною, що в суддів бракувало компліментів. А от Дзідзьо та Яна Цибульська запалили на паркеті з кумедним джайвом. Прихильники Даніеля Салема вперше побачили його в костюмі священника. Тож яким був 4 ефір шоу – дивіться у фотопідбірці.

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Даніель Салем та Юлія Сахневич / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Ксенія Мішина та Євген Кот / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Олексій Яровенко та Олена Шоптенко / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Надія Матвєєва та Валерій Шохін / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Людмила Барбір та Дмитро Жук / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Фото: Instagram / @tanci1plus1



Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна / Фото: Instagram / @tanci1plus1