Як можна ефектно виглядати у чорному: приклад Меланії Трамп

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Меланія Трамп: ефектний образ
Меланія Трамп: ефектний образ / Instagram / @flotus

Меланія Трамп – одна з найвідоміших модниць США. Перша леді після інавгурації її чоловіка кардинально змінила стиль та тепер демонструє елегантність і витонченість під час кожного публічного виходу. Навіть у чорному вбранні Меланія Трамп вміє виглядати неперевершено.

У понеділок, 27 травня, у США відзначатимуть День пам'яті, під час якого високопосадовці згадають військових, які загинули на службі. Однак у такий важливий для країни день президент та перша леді будуть перебувати в запланованій поїздці до Японії.  Через це представники Білого дому поспішно внесли зміни, додавши до графіку Дональда і Меланії Трамп візит на Арлінгтонське національне кладовище. 

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Відтак президентське подружжя вшанувало пам'ять загиблих військових 23 травня. За традицією, Дональд і Меланія Трамп особисто встановили маленьки американські прапори на кожній із 34 могил.

Для мене було великою честю відвідати Арлінгтонське кладовище і встановити прапори на надгробках, щоб вшанувати пам'ять наших померлих героїв. Нехай Господь благословить всіх наших військових, їх сім'ї і нашу велику націю,
– написала Меланія Трамп у своєму блозі. 

До допису перша леді США додала промовисті фото. Згідно із кадрами, на скорботну церемонію Меланія Трамп прийшла у строгій чорній міді-сукні з поясом на талії. Знаменита американка відмовилась від улюблених туфель-човників, надавши перевагу звичайним балеткам. І хоч образ total-black може виглядати інколи не оригінально, Меланія Трамп яскраво довела протилежне: вона виглядала елегантно та приголомшливо. 

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Розкішний образ Меланії Трамп
Розкішний образ Меланії Трамп / Instagram / @flotus

Президент США і перша леді на скорботному заході
Президент США і перша леді на скорботному заході / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меланія Трамп Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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