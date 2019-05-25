Як можна ефектно виглядати у чорному: приклад Меланії Трамп

Меланія Трамп – одна з найвідоміших модниць США. Перша леді після інавгурації її чоловіка кардинально змінила стиль та тепер демонструє елегантність і витонченість під час кожного публічного виходу. Навіть у чорному вбранні Меланія Трамп вміє виглядати неперевершено.

У понеділок, 27 травня, у США відзначатимуть День пам'яті, під час якого високопосадовці згадають військових, які загинули на службі. Однак у такий важливий для країни день президент та перша леді будуть перебувати в запланованій поїздці до Японії. Через це представники Білого дому поспішно внесли зміни, додавши до графіку Дональда і Меланії Трамп візит на Арлінгтонське національне кладовище.

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Відтак президентське подружжя вшанувало пам'ять загиблих військових 23 травня. За традицією, Дональд і Меланія Трамп особисто встановили маленьки американські прапори на кожній із 34 могил.

Для мене було великою честю відвідати Арлінгтонське кладовище і встановити прапори на надгробках, щоб вшанувати пам'ять наших померлих героїв. Нехай Господь благословить всіх наших військових, їх сім'ї і нашу велику націю,

– написала Меланія Трамп у своєму блозі.

До допису перша леді США додала промовисті фото. Згідно із кадрами, на скорботну церемонію Меланія Трамп прийшла у строгій чорній міді-сукні з поясом на талії. Знаменита американка відмовилась від улюблених туфель-човників, надавши перевагу звичайним балеткам. І хоч образ total-black може виглядати інколи не оригінально, Меланія Трамп яскраво довела протилежне: вона виглядала елегантно та приголомшливо.



Дональд і Меланія Трамп / Instagram / @flotus



Розкішний образ Меланії Трамп / Instagram / @flotus