Як на Кім Кардашян одягали "мокре" плаття для Met Gala: відео

Щороку в нью-йоркському Музеї мистецтв Метрополітен проходить грандіозна фешн-подія Met Gala, яку відвідують знаменитості та демонструють ефектні вбрання. Світська левиця Кім Кардашян також епатувала на червоній доріжці своєю звабливою та цікавою "мокрою" сукнею від бренду Mugler.

Кім спробувала створити образ каліфорнійської дівчини, яка виходить з океану та звабливо виглядає. На створення сукні дизайнера Thierry Mugler, яка підкреслила пишні форми і струнку талію Кардашян, пішло вісім місяців.

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Так, популярний глянець Vogue показав відео про те, як проходила підготовка дружини Каньє Веста до Met Gala 2019. Спершу Кім мали затягнути у корсет, щоб створити ефектний силует. У цьому жінці допомогли троє чоловіків, однак у корсеті зірка ледь могла рухатися.

Я буду ходити, тусуватися, говорити, але я не можу сидіти. Побажайте мені успіху, я не зможу мочитися близько чотирьох годин. Ми придумуємо план на випадок екстреної ситуації,

– сказала Кардашян.



Кім Кардашян / Getty Images

Також Кім зізналася, що дорога до заходу у тугому корсеті була дуже складною і вона не могла навіть сісти.

"Я попросила їх взяти табуретку. Мені доведеться встати під час поїздки у фургоні. Думаю, мені потрібна буде опора, щоб триматися", – додала вона.

Дивіться відео: як одягали "мокру" сукню Кім Кардашян



Кім Кардашян / Getty Images