Як Надя Дорофєєва поєднує роль спокусливої співачки та громадської активістки: фото

215 Читать новость на русском
Надя Дорофєєва / Instagram /@nadyadorofeeva

Солістка гурту "Время и Стекло" поділилася з шанувальниками відвертими світлинами. Співачка позує у гримерці в блискучому топі зі стразами, озираючись на своє відображення в дзеркалі. А напередодні Надя Дорофєєва долучилася до зірок українського шоу-бізнесу, які пропагують методи досягнення щастя для всього людства у рамках концепції сталого розвитку.

Красуня опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі серію світлин з виступів у  Краматорську. Попгурт "Время и Стекло" сьогодні, 17 листопада, дає там гучний концерт. Для виходу на сцену Надя обрала відвертий образ. 

Читайте також: Надя Дорофєєва відкрила таємницю, як познайомилась з Володимиром Дантесом

Зірка вирішила потішити публіку не лише популярними хітами, а й зовнішнім виглядом. На зірці оригінальний топ з блискітками, високі трусики чорного кольору та довгі білі гетри. Надя демонструє підтягнуте тіло та струнку талію. 

Добре бути неслухняною,
– лаконічно прокоментувала світлину виконавиця. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Британські вчені довели, що duck face буде в моді ще два роки. Я в це, звичайно, не вірю, але про всяк випадок
нехай буде,
– жартівливо написала Надя Дорофєєва під іншим дописом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Незадовго до цього співачка розповіла, що на запрошення ООН в Україні вона взяла участь в кампанії з досягнення 17 глобальних цілей. Серед запропонованих варіантів Надя Дорофєєва обрала збереження морських екосистем. 

Щодня зростає кількість статей про забруднення морів і океанів пластиком, загибель риб, виснаження запасів питної води... Планета все голосніше кричить про допомогу, щоб люди звернули увагу на існуючі проблеми. Ми всі не ідеальні, але потрібно намагатися змінити ситуацію, почавши з малого – наприклад, відмовитися від пакету в магазині. Я і моя сім'я вже роблять перші кроки в бік екологічного споживання. І моя мрія, щоб люди в усьому світі разом крокували в цьому напрямку,
– висловилася співачка. 

 

Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
сьогодні
8562
Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Надя Дорофєєва Концерти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
16 листопада 17:08 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 26054
Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото
15 листопада 20:23 Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото
Юлія Михайлова 2077
Кіно на вихідні: п'ятірка цікавих фільмів, які вас не розчарують
15 листопада 20:09 Кіно на вихідні: п'ятірка цікавих фільмів, які вас не розчарують
Юлія Турелик 792
Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
15 листопада 18:07 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 21273
Як захистити волосся у холодну пору: поради перукаря
15 листопада 17:20 Як захистити волосся у холодну пору: поради перукаря
Юлія Девда 938
Новини
Більше новин
Залиште відгук