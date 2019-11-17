Як Надя Дорофєєва поєднує роль спокусливої співачки та громадської активістки: фото

Солістка гурту "Время и Стекло" поділилася з шанувальниками відвертими світлинами. Співачка позує у гримерці в блискучому топі зі стразами, озираючись на своє відображення в дзеркалі. А напередодні Надя Дорофєєва долучилася до зірок українського шоу-бізнесу, які пропагують методи досягнення щастя для всього людства у рамках концепції сталого розвитку.

Красуня опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі серію світлин з виступів у Краматорську. Попгурт "Время и Стекло" сьогодні, 17 листопада, дає там гучний концерт. Для виходу на сцену Надя обрала відвертий образ.

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Зірка вирішила потішити публіку не лише популярними хітами, а й зовнішнім виглядом. На зірці оригінальний топ з блискітками, високі трусики чорного кольору та довгі білі гетри. Надя демонструє підтягнуте тіло та струнку талію.

Добре бути неслухняною,

– лаконічно прокоментувала світлину виконавиця.

Британські вчені довели, що duck face буде в моді ще два роки. Я в це, звичайно, не вірю, але про всяк випадок

нехай буде,

– жартівливо написала Надя Дорофєєва під іншим дописом.

Незадовго до цього співачка розповіла, що на запрошення ООН в Україні вона взяла участь в кампанії з досягнення 17 глобальних цілей. Серед запропонованих варіантів Надя Дорофєєва обрала збереження морських екосистем.

Щодня зростає кількість статей про забруднення морів і океанів пластиком, загибель риб, виснаження запасів питної води... Планета все голосніше кричить про допомогу, щоб люди звернули увагу на існуючі проблеми. Ми всі не ідеальні, але потрібно намагатися змінити ситуацію, почавши з малого – наприклад, відмовитися від пакету в магазині. Я і моя сім'я вже роблять перші кроки в бік екологічного споживання. І моя мрія, щоб люди в усьому світі разом крокували в цьому напрямку,

– висловилася співачка.