Як наречена: акторка Пріянка Чопра приголомшила розкішним образом у Каннах

Голлівудська акторка Пріянка Чопра вкотре приголомшила учасників Каннського кінофестивалю-2019. На четвертий день гучної світської події вона постала перед камерами у білій сукні, що нагадувала образ нареченої.

72-ий Каннський кінофестиваль привернув чималу увагу західних ЗМІ. Все тому, що до Франції приїхали сотні голлівудських зірок, які представили експертному журі свої новинки.

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Серед гостей заходу яскраво виділилась Пріянка Чопра. Акторка індійського походження вперше долучилась до Каннського кінофестивалю, тому її дебют на червоній доріжці викликав жваве обговорення. Та не тільки сукня, розшита паєтками, викликала шквал коментарів, але й її вихід без чоловіка Ніка Джонаса. У деяких таблоїдах навіть розповіли про ймовірні непорозуміння у молодій сім'ї.

Однак Пріянка та Нік зуміли з легкістю розвіяти всі чутки ефектним спільним виходом. Голлівудська пара обрала total white: перед камерами подружжя постало в елегантних вечірніх вбраннях, в яких нагадували наречених. Зокрема, Пріянка Чопра засвітилась у пишній сукні з фатином, а Нік Джонас – у класичному білому костюмі з метеликом. Закохані виглядали дуже мило, а акторка поділилась десятками розкішних кадрів зі спільного виходу.