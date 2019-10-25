Як навчитися ходити на підборах: поради від учасниць "Топ-модель по-українськи"

Не всі учасниці розважального шоу "Топ-модель по-українськи" можуть давати майстер-класи з ходьби на підборах. Деяким красуням довелось цьому вчитись на проєкті. Тому вони залюбки поділились своїм досвідом і вивели корисні поради, які можуть допомогти кожній українці з легкістю крокувати на підборах

Як відомо, третій сезон популярного шоу "Топ-модель по-українськи" приголомшив його прихильників. На проєкт, який виходить на "Новому каналі", взяли трьох харизматичних красунь, які ніколи не носили взуття на підборах. Щоб підкорювати подіуми та надалі стати справжніми моделями, дівчатам довелось вчитись просто на проєкті.

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Гоша Верховцева радить усім дівчатам навчитись тримати рівновагу. Для цього дівчина рекомендує одягнути взуття на шпильках, стати спершу на одну ногу, а потім на іншу. Така практика, за словами Гоші, допомогла їй навчитись ходити на підборах.

"На проєкті я досить легко стала на підбори, хоча спочатку мою дивну ходу називали "котячою". Але я придумала свою систему тренувань. Потрібно взути туфлі і по черзі стояти на одній нозі. Коли вийде зловити рівновагу, стоячи тільки на одній нозі на "шпильці", то стояти на двох ногах буде зовсім нескладно. У якийсь момент мені навіть почало подобатися ходити на підборах", – поділилась Гоша Верховцева.



Учасниця "Топ-модель по-українськи" Гоша Верховцева / Пресслужба

А от Катерині Куліченко допомогли тільки постійні тренування. У перерві між зйомками дівчина одягала туфлі на шпильці та намагалась втриматись на ногах. Згодом її хода стала більш впевненою.

"Вважаю, що єдиний спосіб навчитися ходити на підборах – це ходити на них! До проєкту я завжди комплексувала через високий зріст, тому підбори для мене були під забороною. Єдиний раз, коли взула туфлі на шпильці, закінчився тим, що я весь вечір просиділа за столиком на своєму ж дні народження. Вже на проєкті, коли ми жили в модельному гуртожитку, я весь час тренувалася. Ноги боліли страшенно. Але це диво – коли виходиш на подіум, біль як рукою знімає", – поділилась вона.

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Учасниця "Топ-модель по-українськи" Катерина Куліченко / Пресслужба

Та поки всі учасниці "Топ-модель по-українськи" вигадували свої техніки, Ярина Самарик вирішила звернутись до психології. Дівчина переконана: щоб навчитись ходити на підборах, потрібно позбутись комплексів та не зважати на думку інших. Тільки так, на думку Ярини, можна з легкістю стати на підбори і ходити вулицею не гірше, ніж моделі на подіумах. На жаль, свій "рецепт" у навчанні вона вивела тільки після того, як покинула шоу "Топ-модель по-українськи".

"Це вміння опанувала лише вдома. Можу поділитися своїм досвідом. По-перше, потрібно відкинути страх бути смішною. Так, спочатку ноги взагалі не згинаються в колінах, і твоя хода нагадує ходу п'яного лісоруба. Але це мине! По-друге, припини звертати увагу на оточуючих! Хоч хто б що говорив, треба вірити в себе. По-третє, знайди для себе зразок ходи. Спостерігай за ходою, старайся її копіювати. І найголовніше – весь час ходи на підборах!" – порадила Ярина Самарик.



Ярина Самарик – учасниця "Топ-модель по-українськи" / Пресслужба