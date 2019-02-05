Як називаються родичі вареника в різних країнах світу: відео

Вареники – це одна з найпопулярніших традиційних страв, яку обожнюють готувати в Україні не лише на свята, а й на кожен день. Крім того, вони є настільки універсальними, що можуть бути як соленими, так і солодкими,. Тому за культовістю їх можна порівняти до італійської піци або японських суші. Однак чи знали ви скільки є родичів у наших українських вареників у різних регіонах світу?

Так, майже у кожній країні існують подібні страви до українських вареників. Яскравим "родичем" нашої страви є італійські равіолі – різновид пасти. Класичною начинкою "італійця" зазвичай вважається суміш сиру рікотта і шпинату.

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Італійські равіолі / soscuisine.com

А у Китаї здобули шалену любов вонтони – різновид пельменів, які можуть готуватися на пару, варитися або смажитися. Ліплять китайські вонтони так, щоб вони були у формі глечика. Начинку найчастіше роблять з курятини, свинини, креветок, капусти або грибів.



Китайські вонтони / steaklovers.menu

Популярними навіть в Україні стали грузинські хінкалі. Цікавою особливістю приготування є те, що згори має бути "хвостик" з тіста, за якого потрібно триматися і акуратно куштувати страву.



Грузинські хінкалі / webspoon.ru

У Тибеті і Непалі також є своя версія приготування схожої до українських вареників страви – момо. Однак у цих країнах, це вважається варіантом фаст-фуду, який продають на кожному кроці. Найчастіше тибетські момо готуються на пару.



Тибетські момо / himalayatraveltour.wordpress.com

Більше подробиць того, як називаються подібні до українських вареників страви, дивіться у короткому ролику.

Як називаються родичі вареника в різних країнах світу: дивіться відео