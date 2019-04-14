Як непомітно замінювали акторів у "Грі престолів" протягом сезонів

Всі так звикли до персонажів кількох останніх сезонів серіалу "Гра престолів", що вже зовсім забули, як вони виглядали в перших епізодах. А вся справа не в зовнішності, а заміні самого акторського складу героїв.

У неділю, 14 квітня 2019 року, телеканал HBO покаже першу серію фінального 8 сезону "Гри престолів". Прихильники із захватом очікують на прем'єру, висуваючи свої здогадки, яким буде сюжет.

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Загалом зйомки популярної саги "Гра престолів" розтягнулись на довгі 8 років. За цей час чимало голлівудських акторів змінювали свої пріоритети та плани на серіал, а комусь зовсім не підходила їхня роль. У Bright Side показали, як в різних роках виглядали актори в ролі одного і того ж героя.

Дааріо Нахаріс



Ед Скрейн / Міхіль Хейсман

У третьому сезоні роль коханця Дейнеріс Таргаріен зіграв британський актор Ед Скрейн. Починаючи з 4-го сезону, цю роль зіграв інший актор – Міхіль Хейсман. Офіційна причина, через яку Скрейн залишив серію, це те, що він був занадто зайнятий зйомками "The Transporter Refueled". Але сам Едвард стверджує, що він не залишав шоу – це було "закулісне рішення".

Берик Дондарріон



Девід Майкл Скотт / Річард Дормер

Австралійський актор Девід Майкл Скотт зіграв роль Берика в одній сцені в першому сезоні. Пізніше, в третьому сезоні, його замінив Річард Дормер. Офіційної причини зміни акторів не було.

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Триокий Ворон



Струан Роджер / Макс фон Сюдов

Роль триокого Ворона вперше зіграв Струан Роджер, але його ніколи не показували близько. У 5 сезоні, номінант на премію "Оскар" Макс фон Сюдов зайняв його місце і рішення було абсолютно задоволене фанатами.

Томмен Баратеон



Каллум Уоррен / Дін-Чарльз Чепмен

У перших 2 сезонах син Серсеї Ланністер грав Каллум Уоррен. Коли його роль була розширена в 4 і 5 сезоні, творці шоу вирішили змінити хлопчика на більш зрілого і досвідченого актора. Їх вибір випав на Діна-Чарльза Чепмена (який зіграв Мартіна Ланністера в третьому сезоні!).

Селіса Баратеон



Сара МакКівер / Тара Фіцджеральд

Ми бачили Сару МакКівер як дружину Станніса Баратеона в одиночній сцені 2 сезону. Пізніше, коли Селісу "просунули" до основного акторського складу, актриса була замінена на Тару Фіцджеральд.

Дікон Тарлі



Фредді Стром / Том Хоппер

Роль Дікона в 6 сезоні грав Фредді Стром і планувалось, що роль так і буде його надалі. Однак, оскільки актор також знімався у кінострічці "Time After Time", він повинен був покинути шоу. Ось як Том Хоппер став обличчям Будинку Тарлі.

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Король Ночі



Річард Брейк / Володимир Фурдик

У 4 і 5 сезоні Короля Ночі грав Річард Брейк. Починаючи з шостого сезону, роль виконував словацький актор Володимир Фурдик. Причини зміни акторів – невідомі.

Мірцелла Баратеон



Еймі Річардсон / Нелл Тайґер Фрі

Спочатку роль Мірцелли виконувала ірландська актриса Еймі Річардсон. Потім її роль зникла в серіалі протягом двох сезонів. У 5 сезоні вона повернулась, але доньку Роберта Баратеона виконувала вже зовсім інша акторка – Нелл Тайґер Фрі через дорослішання самої героїні серіалу в книзі.

Григор Кліган



Конан Стівенс / Іен Вайт / Хафор Жюлюс Бернсон

Протягом всього серіалу "Гра престолів" роль Григора Клігана виконували 3 актора. У першому сезоні це був австралійський актор Конан Стівенс. Він виявився занадто "дорогим" і залишив "Гру престолів" для "Хоббіта". У сезоні 2 його замінив каскадер Ян Уайт. А з 4-го сезону його зіграв професійний силовик Хафор Жюлюс Бернсон.