Як носити білі штанні костюми: приклади Ніколь Кідман та Марго Роббі
Голлівудські зірки продовжують підкорювати червоні доріжки трендовими вбраннями. Так, 13 жовтня Ніколь Кідман та Марго Роббі відвідали кінопрем'єру, під час якої засвітили стильні штанні костюми.
Як відомо, у Лос-Анджелесі відбувся допрем'єрний показ кінострічки "Скандал" (Bombshell). Презентувати фільм приїхали виконавиці головних ролей – Марго Роббі і Ніколь Кідман, які привернули увагу всіх західних ЗМІ.
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Перед камерами знамениті красуні постали у світлих штанних костюмах. Однак від появи у подібних образах Ніколь та Марго не засмутились, адже виглядали вони зовсім по-різному. Образ Кідман складався зі штанів, подовженого піджака та блузи у смужку. А от її запальна колега красувалась перед фотографами у штанах і піджаку на зав'язках. Марго Роббі не одягнула білизни, що додало пікантності її вигляду.
Ніколь Кідман і Марго Роббі / Getty Images
Окрім цього, на червоній доріжці з'явилась ще одна зірка фільму "Скандал" – Шарліз Терон. Для публічного виходу вона обрала спідницю з плісе та подовжений піджак. Всі зірки виглядали дуже стильно, що відзначили експерти.
Головні зірки фільму "Скандал" / Getty Images
Що відомо про фільм "Скандал"? Сюжет кінострічки базується на скандальній історії, яка сколихнула Голлівуд у 2016 році. Одразу кілька працівниць американського каналу Fox News заявили, що стали жертвами харасменту. За їхніми словами, у секс-скандалі був замішаний головний директор каналу Роджер Райс. Журналістки Мегін Келлі, яку зіграла Шарліз Терон, Гретчен Карлсон (Ніколь Кідман) і Кайла Поспісіл (Марго Роббі) вирішили не замовчувати резонансну справу та оголосили "війну" хтивому багатію.
Всі акторки настільки подружились під час зйомок, що залюбки відвідують світські заходи разом. Наразі ж кіномани в очікуванні виходу фільму "Скандал", світова прем'єра якого запланована на 20 грудня 2019 року.