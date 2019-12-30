Як носити білосніжну екошубу: приклад моделі Ельзи Госк

Шуба зі штучного хутра стала одним з головних "маст-хевів" взимку 2019 року. Таке верхнє ековбрання з'явилося ледь не у всіх гардеробах модниць, також зірки демонструють, з чим носити цей атрибут.

Шведська модель Ельза Госк, яка є одним з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret, приголомшила шанувальників у соціальних мережах стильним і комфортним зимовим образом.

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На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість розмістила підбірку фото, на яких вона з'явилася у білосніжній шубі зі штучного хутра. Ельза підкреслила талію чорним широким ременем і завершила образ класичними джинсами та високими чоботами на підборах.

Пізніше Ельза продемонструвала ще один стильний зимовий образ. Цього разу модель поєднала об'ємний пухових від бренду Dior разом з джинсами і високими чобітьми-козаками.