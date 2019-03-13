Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей

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Як носити червоний штанний костюм
Як носити червоний штанний костюм / LifeStyle 24

Штанний костюм став своєрідним трендом 2018 – 2019 років. У такому вбранні знаменитості підкорювали червоні доріжки та брали участь у запланованих зйомках. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати приклади, як червоний костюм може зробити ваш вигляд дуже ефектним.

Від королівських осіб до голлівудських зірок – всі красуні світу вже встигли засвітитись у трендових штанних костюмах. особливо приглянувся їм червоний колір, адже таке вбрання впадає в око та допомагає виділитись з натовпу. 

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Як краще носити червоний костюм та з чим його поєднати – журналісти LifeStyle 24 підібрали яскраві приклади знаменитостей, які можуть допомогти створити ідеальний весняний look. 

Королева Летиція

Іспанська королева полюбляє яскраві вбрання. Саме тому під час відзначення 500-ої річниці кругосвітньої подорожі легендарного португальця Фернана Магеллана вона вбрала червоний штанний костюм. Летиція доповнила свій образ легкою блузкою такого ж кольору та взуттям на підборах. 

Після урочистостей Її Величність продемонструвала, з чим можна носити трендове вбрання. Королева Летиція підібрала стильне пальто білого кольору з поясом та шарф, що виглядало дуже ефектно.

Королева Іспанії
Розкішний look королеви Летиції / Getty Images

Іспанська королева Летиція
Королева Летиція в яскравому вбранні / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Ольга Сумська 

Не менш ефектно виглядала й українська акторка Ольга Сумська. Для участі в телепередачі вона обрала червоний штанний костюм, який поєднала з білою шифоновою сорочкою. 

Ольга Сумська
Ольга Сумська перед ефіром / Instagram / @olgasumska

Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Іванка Трамп 

Полюбляє вражати прихильників і політик Іванка Трамп. Донька президента одягнула червоний штанний костюм на церемонію підписання закону про технічну освіту. Після урочистої події чарівна Іванка вирушила до Флориди, показавши фотографам зблизька своє розкішне вбрання. 

Іванка Трамп на урочистому підписанні закону
Іванка Трамп на урочистому підписанні закону / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @ivankaupdates

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Вікторія Бекхем

А от дизайнера та екс-співачку Вікторію Бекхем можна сміливо назвати гуру штанних костюмів. У її гардеробі трендового вбрання дуже багато, однак зазвичай зірка обирає саме костюми. 

Під час Тижня моди у Нью-Йорку знаменита модельєрка одягнула розкішний червоний костюм і білу сорочку. Штани-кльош і піджак з чоловічого плеча неймовірно личили Вікторії Бекхем. 

 

Вікторія Бекхем Нью-Йорк тиждень моди в Нью-Йорку
Яскравий образ Вікторії Бекхем на Тижні моди в Нью-Йорку / Getty Images

Вікторія Бекхем Тиждень Моди в Нью-йорку
Вікторія Бекхем у Нью-Йорку / Getty Images

Розі Хантінгтон-Уайтлі

Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі покрасувалась у червоному костюмі під час візиту до Лондона. Там знаменита манекенниця взяла участь у міні-фестивалі, організованого видавцями британського глянцю Elle. Розі одягнула червоні штани, які підкреслили її стрункі ніжки, на тон темніший піджак і білу футболку.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі в Лондоні / Instagram / @elleuk

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі в костюмі Вікторії Бекхем / Instagram / @rosiehw

Алессандра Амброзіо

Як перетворити штанний костюм на сексуальний образ чудово знає модель Алессандра Амброзіо. Зірка прийшла на світську подію у розкішних червоних штанах та топі, які були розшиті паєтками. До ефектного вбрання манекенниця підібрала босоніжки на підборах, що доповнили звабливий look.

Алессандра Амброзіо
Модель Алессандра Амброзіо на вечірці / Getty Images

Алессандра Амброзіо
Алессандра Амброзіо / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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