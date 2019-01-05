Як носити червоні сукні: яскравий приклад від Емілі Блант

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Емілі Блант на кінопремії в Каліфорнії
Емілі Блант на кінопремії в Каліфорнії / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Емілі Блант, яка зіграла головну роль у новому фільмі про Мері Поппінс, засвітила розкішний образ під час публічного виходу. Зірка обрала червону сукню, продемонструвавши, як яскраві речі можуть підкреслити природну красу.

Днями у Каліфорнії відкрився 90-ий міжнародний кінофестиваль у Палм-Спрінгс, на який завітали чимало голлівудських зірок. Акторки виблискували в софітах ліхтарів та фотокамер, демонструючи свої розкішні вбрання. Серед усіх гостей заходу яскраво виділялась Емілі Блант.

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На кінофестиваль зірка приїхала у розкішній червоній сукні з асиметричним вирізом. Вбрання Емілі Блант обрала з колекції бренду Roland Mouret. Сукня вигідно підкреслила струнку талію акторки та оголила її тендітні плечі.

Емілі Блант на кінопремії в Каліфорнії
Емілі Блант на кінопремії в Каліфорнії / Getty Images

Ефектний образ Емілі Блант доповнила елегантними сережками та босоніжками на підборах. Зірка відмовилась від кольє, щоб її look був більш витонченим. Легкий макіяж та зібране волосся у пучок завершили бездоганний образ Емілі Блант. 

Голлівудська акторка Емілі Блант
Голлівудська акторка Емілі Блант / Getty Images

Емілі Блант на світському заході
Емілі Блант на світському заході / Getty Images

Стильний образ Емілі Блант
Стильний образ Емілі Блант / Getty Images

Варто зазначити, що за участь у фільмі "Мері Поппінс повертається" Емілі Блант отримала знакову нагороду. Окрім неї, нагороди здобули акторки Олівія Колман та Емма Стоун.

Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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