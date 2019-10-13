Як носити червоний джемпер: Наталі Портман продемонструвала стильний casual-образ

Голлівудська акторка Наталі Портман, яка відома своїми феміністичними поглядами, завітала захід Variety's Power of Women 2019 Лос-Анджелесі у п'ятницю, 11 жовтня.

Зірка фільму "Чорний лебідь" підготувала простий та комфортний look для світської події. Наталі одягнула червоний джемпер з короткими рукавами з чорними широкими штанами.

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Замість класичних човників на підборах, Портман обрала чорні зручні балетки. Стилісти доповнили образ акторки макіяжем у коричнево-золотих відтінках з акцентом на очах і зробили легку хвилясту укладку волосся.

На захід від видання Variety завітало чимало інших зірок зі світовою популярністю: Дженніфер Еністон, Брі Ларсон, Мерайя Кері та інші.



Наталі Портман / Getty Images

Лауреатами премії Variety за кар'єрні досягнення і благодійну діяльність було обрано шість жінок: Мерайю Кері, Аквафін, Чак Хан, Брі Ларсон, Дану Уолден і Дженніфер Еністон.

Еністон виступила з промовою, у якій зізналася, що не вважає себе впливовою. Але, за її словами, вона є сильною. Дженніфер зізналася, що сила її голосу прийшла після зйомок у серіалі "Друзі".

Я почала зустрічати людей, які говорили мені, як багато значить для них шоу – як воно підіймає їхній настрій під час розставання з коханою або допомагає пережити важку хворобу. Я була неймовірно цим зворушена. Справжня сила приходить від використання свого голосу, коли ви підтримуєте людей і поєднуєте їх,

– заявила акторка.



Дженніфер Еністон / Getty Images