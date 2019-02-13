Як носити джинсову спідницю: приклад королеви Йорданії

Королева Йорданії Ранія після королівського весілля з монархом Абдаллою ІІ стала справжньою іконою стилю і прикладом для наслідування. Усе завдяки своїм яскравим і водночас стриманим вбранням, які вона демонструє на офіційних виходах.

13 лютого у столиці Йорданії Ранія з чоловіком Абдаллою II зустріли королеву Нідерландів Максиму, яка приїхала з офіційним візитом в Амман. Читайте також: Королева Йорданії приголомшила стильним вбранням у Туреччині: ефектні фото Для виходу Максима приміряла сукню коричневого відтінку з геометричними вставками, яку доповнила бежевими туфлями-човниками на високих підборах. Натомість Ранія підготувала для денного образу спідницю-міді з деніму із завищеною талією. Також королева Йорданії одягнула об'ємну чорну сорочку і завершила образ туфлями від Dior з джинсовими вставками.

Абдалла II, королева Максима​ і королева Ранія / Getty Images

Королева Максима і королева Ранія / Getty Images

Королева Максима, Абдалла II​ і королева Ранія / Getty Images

Королева Максима і королева Ранія / Getty Images