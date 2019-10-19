Як носити кольорові колготки восени 2019 року: стильні поради з фото

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Як носити колготки восени 2019 року
Як носити колготки восени 2019 року / Колаж LifeStyle 24

Колготки є елементом базового гардероба будь-якої дівчини, особливо вони потрібні у холодні пори року. Колготки можуть стильно доповнювати образ, а також ставати головним акцентом в "аутфіті". Як їх стильно носити восени 2019 року – читайте у матеріалі редакції LifeStyle 24.

Колготки є, безумовно, важливим елементом образу. Додамо, що найобережніше треба поєднувати вбрання саме з колготками тілесного кольору! Треба ретельно обирати їх під колір вашої шкіри, аби не вийшло ефекту "засмаги", а також не надавати перевагу з блиском, який може значно здешевити "аутфіт".

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Найбільш універсальними є колготки чорного кольору, з якими ноги виглядають стрункішими. Але також варто обережно комбінувати їх з одягом. До прикладу, чорні щільні колготки будуть дивитися недоречно зі світлою сукнею з легких тканин. 

Одним з трендів залишаються кольорові колготки. Авторство ідеї належить ще Крістіану Діору. Пропонуємо вам декілька порад, як підібрати колір і з чим носити колготки.

Як носити кольорові колготки восени 2019 року

1. Безпрограшним варіантом стане вибір колготок у колір взуття.

Як носити колготки восени 2019 року
Як носити колготки восени 2019 року / Pinterest

Як носити колготки восени 2019 року
Як носити колготки восени 2019 року / Pinterest

Як носити колготки восени 2019 року
Як носити колготки восени 2019 року / Pinterest

2. Не менш ефектно буде дивитися образ, якщо колготки зробити головним кольоровим акцентом.

Як носити колготки восени 2019 року
Як носити колготки восени 2019 року / Pinterest

Як носити колготки восени 2019 року
Як носити колготки восени 2019 року / Pinterest

Як носити колготки восени 2019 року
Як носити колготки восени 2019 року / Pinterest

3. Підібрати колготки у колір сукні або спідниці.

Як носити колготки восени 2019 року
Як носити колготки восени 2019 року / Pinterest

Як носити колготки восени 2019 року
Як носити колготки восени 2019 року / Pinterest

4. Приміряти колготки такого ж кольору, як один з елементів в "аутфіті".

Як носити колготки восени 2019 року

Як носити колготки восени 2019 року / Pinterest

Як носити колготки восени 2019 року
Як носити колготки восени 2019 року / Pinterest

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода
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