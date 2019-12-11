Як носити кюлоти у холодну пору року: приклад іспанської королеви Летиції

Іспанська королева Летиція, яка є улюбленицею багатьох модниць через вміння поєднувати люксовий одяг з демократичним мас-маркетом, здійснила черговий вихід і приголомшила всіх стильним casual-образом.

У вівторок, 10 грудня, Летиція відвідала штаб-квартиру Фонду боротьби з наркоманією в Мадриді. Для зустрічі з представниками благодійної організації стилісти іспанської королеви вкотре підготували їй цікавий "аутфіт".

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47-річна ексжурналіска приміряла укорочені класичні кюлоти чорного кольору, які вона доповнила теплим светром з білим візерунком. Летиція підкреслила талію вузьким поясом на штанах та завершила look металевими човниками на високих підборах.

Такий вихід королеви Іспанії вкотре довів, що лаконічний образ з найменшими контрастними деталями виглядає стильно та цікаво.



Королева Іспанії Летиція / Getty Images



​Королева Іспанії Летиція / Getty Images