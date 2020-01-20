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Як носити монохромне вбрання: ефектний приклад Іванки Трамп

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Іванка Трамп у штаті Джорджія / Instagram / @ivankatrump

Радниця американського президента Іванка Трамп вкотре довела, що знається на модних трендах. Для офіційних зустрічей вона обрала монохромний образ, який є на піку популярності.

Всі дизайнери в один голос заявляють: не знаєте, що одягнути – оберіть монохромний образ. У 2019 – 2020 роках вбрання однакового кольору має шалену популярність, адже, за словами експертів, воно завжди додає елітності вигляду. Це правило вирішила використати донька глави Білого дому та знана американська модниця Іванка Трамп. 

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Упродовж тижня політик здійснила кілька офіційних виходів, під час яких засвітила трендовий штанний костюм та водолазку. Вбрання Іванки Трамп мало однаковий принт та відрізнялось тільки відтінком кольору. Образ модниця вирішила доповнити елегантною зачіскою, ефектним макіяжем з акцентом на очі та прикрасами. 

Іванка Трамп на офіційній зустрічі
Іванка Трамп на офіційній зустрічі / Instagram / @ivankatrump

Відомо, що у такому вбранні Іванка Трамп поїхала до штату Джорджія. Там політик зустрілась з благодійниками, які виступають проти торгівлі людьми. Серед учасників спільноти – жертви, яким вдалось вижити та повернутись до США. Люди надихнули Іванку Трамп на скликання позачергового саміту та подолання злочинності. 

"Цього тижня я відвідала дві організації, які виступають проти торгівлі людьми в Атланті, штат Джорджія. Я багато навчилася від сміливих представників спільноти, з якими я познайомилася  та дізналась про жахи торгівлі людьми та шлях до одужання після цього. Я проведу саміт у Білому домі, зосереджений на тому, щоб покінчити з цими злочинами!" – заявила Іванка Трамп. 

Стильний образ Іванки Трамп
Стильний образ Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
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