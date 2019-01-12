Як носити найактуальніший колір 2019 року: приклад Енн Хетевей – фото

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Меттью Макконехі і Енн Хетевей
Меттью Макконехі і Енн Хетевей / www.gettyimages.com

11 січня відбулася прем'єра фільму "Море спокуси" в Лос-Анджелесі, у якому голлівудська акторка Енн Хетеуей грає головну роль разом з Меттью Макконехі.

Для виходу Хетевей одягнула костюм болгарського бренду Petar Petrov коралового кольору. Саме "Living Coral"  Інститут кольору Pantone обрав найактуальнішим відтінком 2019 року.

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Свій образ акторка доповнила замшевими туфлями сіро-зеленого кольору, сережками і годинником. Додамо, що монохром також у тренді і чимало зірок експериментують з подібними аутфітами у різних кольорах.

Завершили образ Енн лаконічна укладка і натуральний макіяж з мінімальним акцентом на очах та світло-рожевою помадою.

 


Меттью Макконехі і Енн Хетевей / Getty Images


Меттью Макконехі і Енн Хетевей / Getty Images

Зазначимо, що у стрічці "Море спокуси" за сюжетом Карен, яку грає Енн Гетевей, уривається в спокійне та безтурботне життя свого колишнього чоловіка Бейкера Ділла (Меттью Макконехі). Раніше через свою дурість вона покинула його заради багатого та розкішного життя. Однак не все виявилось так безхмарно. Її новий обранець, хоч і мільйонер, водночас жорстокий тиран. Тому Карен звертається до колишнього коханого з проханням вбити її теперішнього чоловіка. Ділл запідозрює, що в ситуації жінки не все так просто, коли в його житті теж починають відбуватись дивні речі. Мимоволі він став учасником небезпечної гри, в якій від кожного його вибору залежить, чи житиме він далі.

Трейлер до фільму "Море спокуси": дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Голлівуд
Джерело: 24 канал
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