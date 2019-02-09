Як носити одяг персикового кольору: приклад Бейонсе

Американська поп-діва Бейонсе полюбляє хизуватися своїми останніми новинками з гардеробу та вмінням складати стильні образи для виходів.

Нові яскраві знімки Бейонсе опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У серії фотографій знаменитість показала, як можна та з чим одягати вбрання персикового кольору. Спершу співачка приміряла шовкове міні-плаття зі звабливими вирізами на талії. Бейонсе доповнила образ коричневою сумкою і босоніжками на високих підборах тілесного кольору.



Бейонсе / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce

Наступним варіантом став комбінезон також персикового кольору. Зірка поєднала його з білими туфлями, сонцезахисними окулярами і маленькою сумкою, яка прикрашена перлами.



Бейонсе / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce