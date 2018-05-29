Як носити піджак на голе тіло: звабливі приклади зірок

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Як носити піджак на голе тіло
Як носити піджак на голе тіло / 24 Канал

Піджак на голе тіло став своєрідним трендом у світі моди. Упродовж року зірки одна за одною епатували у стильному вбранні. Пікантні образи вони залюбки демонстрували на червоних доріжках, світських заходах або ж під час публічних виходів..

Знаменитості завжди прагнуть виглядати спокусливо та грайливо, щоб підігрівати цікавість громадськості до себе. Для цього вони часто обирають міні-плаття або ж "голі" вбрання. Однак і в класичних піджаках можна виглядати дуже пікантно – це довели популярні моделі, акторки та співачки.

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У піджаках на голе тіло зірки звабливо підкреслювали свої форми. Не забували вони експериментувати з кольорами та тканиною, що додавало ефектності їхнім образам. Журналісти LifeStyle 24 підібрали різні приклади, які можна відтворити кожній модниці.

Кім Кардашян 

Леді Гага

Тіна Кароль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Джіджі Хадід

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (fan) (@slaygihadid)

Настя Каменських

Меган Фокс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ????? ??? ???? (@meganfox.fans)

Бейонсе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Іскра Лоуренс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

Ріта Ора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

Ірина Шейк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Ольга Куриленко 

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Кім Кардашян Джіджі Хадід Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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