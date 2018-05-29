Як носити піджак на голе тіло: звабливі приклади зірок

Піджак на голе тіло став своєрідним трендом у світі моди. Упродовж року зірки одна за одною епатували у стильному вбранні. Пікантні образи вони залюбки демонстрували на червоних доріжках, світських заходах або ж під час публічних виходів..

Знаменитості завжди прагнуть виглядати спокусливо та грайливо, щоб підігрівати цікавість громадськості до себе. Для цього вони часто обирають міні-плаття або ж "голі" вбрання. Однак і в класичних піджаках можна виглядати дуже пікантно – це довели популярні моделі, акторки та співачки.

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У піджаках на голе тіло зірки звабливо підкреслювали свої форми. Не забували вони експериментувати з кольорами та тканиною, що додавало ефектності їхнім образам. Журналісти LifeStyle 24 підібрали різні приклади, які можна відтворити кожній модниці.

Кім Кардашян

Леді Гага

Тіна Кароль

Джіджі Хадід

Настя Каменських

Меган Фокс

Бейонсе

Іскра Лоуренс

Ріта Ора

Ірина Шейк

Ольга Куриленко