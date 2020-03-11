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Як носити речі з тропічним принтом: поради Андре Тана у фото

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Андре Тан порадив, як носити тропічний принт влітку / Instagram / @atan.ua

Одразу після феєричного виходу Дженніфер Лопес на показі Versace весь світ не мав сумнівів: тропічний принт стане трендом нового сезону. так і сталось: всі популярні бренди презентували свої колекції із таким вбранням. Та з чим його носити – порадив український дизайнер Андре Тан.

На інстаграм-сторінці він опублікував черговий допис, який привернув увагу всіх модниць. Андре Тан, який також презентував колекцію літнього одягу з тропічним принтом, на прикладах вирішив показати, чому варто придбати трендове вбрання. 

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Тропічний принт! Сподіваюся, пам'ятають ефектну появу Дженніфер Лопес в тропічному платті від Versace? Ось-ось! Головний тренд майбутнього літа був визначений моментально. Мотузка замість пояса! Ну звичайно! Як джунглі без мотузки? Саме вона стане головним аксесуаром цієї весни! Ідеально як під елегантне плаття, так і під утилітарний комбінезон,
– зазначив Андре Тан. 

Дизайнер переконує, речі з тропічним принтом будуть стильно виглядати і на модницях, які не можуть поїхати на курорт. Носити таке вбрання можна усюди: на вечірки, в офіс чи на романтичні зустріч з коханим. В будь-якому випадку дівчина виглядатиме яскраво та ефектно. 

"Носити одяг з пальмовим листям доречно скрізь! В іншому випадку ви просто позбавляєте себе яскравих образів. Тропічний принт доречний навіть в офісі! А якщо ви захочете зменшити його зайву експресивність, досить розбавити образ однотонним жакетом. Тож дивіться і надихайтеся соковитими образами майбутнього літа", – додав модельєр. 


Як носити одяг з тропічним принтом / Instagram / @atan.ua


Поради Андре Тана / Instagram / @atan.ua


Одяг з тропічним принтом / Instagram / @atan.ua


Ефективні поради модницям на літо / Instagram / @atan.ua


Монохромний тропічний образ – тренд сезону / Instagram / @atan.ua

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Поради Мода Стиль і мода
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