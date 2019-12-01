Як носити шкіряні штани взимку: стильний приклад Дженніфер Лопес

Шкіряний одяг, безумовно, є найпопулярнішим трендом 2019 року. Гардероби ледь не усіх модниць поповнилися спідницями, сорочками, або штанами з екошкіри. Популярна співачка Дженніфер Лопес також продемонструвала стильний та комфортним look.

У п'ятницю, 29 листопада, Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці під час вечірнього шопінгу у Лос-Анджелесі. Читайте також: Фільм "Стриптизерки": як виглядає головна шахрайка у реальному житті – фото 18+ Співачка для прогулянки одягнула широкі шкіряні штани, які вона поєднала з чорною водолазкою і довгим теплим пальто. Завершили зручний "аутфіт" Джей Ло універсальні білі кросівки. Також артистка зібрала волосся у пучок та приміряла окуляри у чорній оправі разом із золотими сережками-кільцями.

Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес / Getty Images