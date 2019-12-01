Як носити шкіряні штани взимку: стильний приклад Дженніфер Лопес

528 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Шкіряний одяг, безумовно, є найпопулярнішим трендом 2019 року. Гардероби ледь не усіх модниць поповнилися спідницями, сорочками, або штанами з екошкіри. Популярна співачка Дженніфер Лопес також продемонструвала стильний та комфортним look.

У п'ятницю, 29 листопада, Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці під час вечірнього шопінгу у Лос-Анджелесі.

Читайте також: Фільм "Стриптизерки": як виглядає головна шахрайка у реальному житті – фото 18+

Співачка для прогулянки одягнула широкі шкіряні штани, які вона поєднала з чорною водолазкою і довгим теплим пальто. Завершили зручний "аутфіт" Джей Ло універсальні білі кросівки. 

Також артистка зібрала волосся у пучок та приміряла окуляри у чорній оправі разом із золотими сережками-кільцями. 

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

Оце фігура: 46-річна Кейт Бекінсейл приголомшила пляжними знімками
сьогодні
3671
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Дженніфер Лопес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:01 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 12360
сьогодні 12:00 Місячний календар стрижок на грудень: цікаві поради
Квітослава Туз 531
сьогодні 09:30 Куди піти у Києві у грудні: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 243
30 листопада 23:08 M1 Music Awards 2019: якими вбраннями вражали українські зірки
Надія Біленко 1281
30 листопада 15:40 Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей
Юлія Турелик 4214
Новини
Більше новин
Залиште відгук