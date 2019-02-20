Як носити шкіряний плащ: приклад пишнотілої Ешлі Грем

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Одна з найвідоміших plus-size моделей Ешлі Грем може похизуватися розкішною пишною фігурою. Знаменитість часто надихає звичайних дівчат стосовно того, що не потрібно соромитися свого тіла і експериментувати зі стилем.

Ешлі Грем продемонструвала стильний образ шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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Модель приміряла короткий шкіряний плащ, який поєднала з водолазкою гірчичного кольору і чорною спідницею. Свій образ зірка завершила бежевими гостроносими босоніжками на високих підборах. 

Додамо, що це взуття вона вже одягала у поєднанні з вініловими обтислими штанами і короткою чорною блузою.

"В твоїх мріях ... скоро", – таємничо підписала знімки Ешлі.


Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham


Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham


Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham


Ешлі Грем / Instagram-Stories / @ashleygraham


Ешлі Грем / Instagram-Stories / @ashleygraham

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Ешлі Грем
Джерело: LifeStyle 24
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