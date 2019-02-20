Як носити шкіряний плащ: приклад пишнотілої Ешлі Грем
Одна з найвідоміших plus-size моделей Ешлі Грем може похизуватися розкішною пишною фігурою. Знаменитість часто надихає звичайних дівчат стосовно того, що не потрібно соромитися свого тіла і експериментувати зі стилем.
Ешлі Грем продемонструвала стильний образ шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.
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Модель приміряла короткий шкіряний плащ, який поєднала з водолазкою гірчичного кольору і чорною спідницею. Свій образ зірка завершила бежевими гостроносими босоніжками на високих підборах.
Додамо, що це взуття вона вже одягала у поєднанні з вініловими обтислими штанами і короткою чорною блузою.
"В твоїх мріях ... скоро", – таємничо підписала знімки Ешлі.
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham
Ешлі Грем / Instagram-Stories / @ashleygraham
Ешлі Грем / Instagram-Stories / @ashleygraham