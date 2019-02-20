Як носити шкіряний плащ: приклад пишнотілої Ешлі Грем

21:03, 40

Одна з найвідоміших plus-size моделей Ешлі Грем може похизуватися розкішною пишною фігурою. Знаменитість часто надихає звичайних дівчат стосовно того, що не потрібно соромитися свого тіла і експериментувати зі стилем.