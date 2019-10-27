Як носити синій комбінезон: уроки стилю від Демі Мур
56-річна акторка Демі Мур приголомшила своєю появою у жіночому реабілітаційному центрі в Лос-Анджелесі The Peggy Albrecht Friendly House в суботу, 26 жовтня.
Демі Мур, яка розкрила напередодні подробиці про те, як стала жертвою згвалтування у своїх мемуарах "Навиворіт" (Inside Out), на заході вручила нагороду Friendly House Awards американській акторці Ліні Данем.
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Для виходу Демі підготувала ефектний "аутфіт", який ідеально виглядатиме як вдень, так і вночі. Брюнетка одягнула комбінезон темно-синього кольору з довгими рукавами та оригінальним декольте.
Акторка вкотре продемонструвала ідеальне почуття стилю, поєднавши вбрання з білими туфлями-човниками на підборах, сумкою та годинником. Додамо, що такий look може стати чудовим casual-образом, якщо змінити взуття на комфортні білосніжні кросівки, до прикладу.
Стилісти Мур завершили її образ розпущеним хвилястим волоссям та легким макіяжем.
Демі Мур / Getty Images
Демі Мур / Getty Images
Демі Мур / Getty Images
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