Як носити спідницю плісе: поради від Андре Тана

Спідниця плісе у 2019-2020 роках стала своєрідним must have для модниць. Чи не всі світові бренди презентували нові колекції з таким одягом. Та з чим носити спідниці плісе – на допомогу прийшов дизайнер Андре Тан.

На інстаграм-сторінці Андре Тан часто радить своїм прихильницям, як стильно поєднувати речі та на який одяг варто звернути увагу під час шопінгу. Цього разу знаменитий український дизайнер вирішив розповісти, як завдяки спідниці плісе створити стильний образ, та відкрив головні правила підбору вбрання.

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"Є два головні правила. Завжди обирайте взуття в тон до спідниці, або не дуже контрастні кольори. Це подовжить ноги і зробить образ більш витонченим. І монохромні образи завжди витягають силует, тому ви виглядатимете візуально стрункішою. Все просто", – розповів Андре Тан.

Окрім цього, дизайнер пояснив, що між спідницею плісе та гофре є невелика різниця. Вся справа в складках: у плісе вони паралельні одна до одної, а в гофре – "гармошкою". Обидва види спідниць наразі мають шалену популярність у світі, тому Андре Тан вирішив на прикладах показати, як вони стильно виглядатимуть у поєднанні з піджаком чи светром оверсайз.



Андре Тан показав, як стильно носити спідницю плісе / Instagram / @atan.ua



Поради від Андре Тана / Instagram / @atan.ua



Як виглядати стильно у спідниці плісе / Instagram / @atan.ua